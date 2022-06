Alejandro Dolina en Paraná: “El humor es sorpresa intelectual”

Alejandro Dolina presentó su legendario programa radial "La Venganza será Terrible” este sábado en el teatro Municipal 3 de Febrero. Fue en el marco de la agenda de actividades que organizó la Municipalidad de Paraná por los 209 años de la Ciudad.“No siempre la longevidad es sinónimo de experiencia. Hay cosas que duran mucho y son malas, hay programas que están hace muchos años y que no son una gran cosa y a lo mejor este es uno de ellos”, aseguró Dolina aen modesta referencia a la relación “invasiva” o “patológica” que construyó con su audiencia.De hecho, jóvenes y adultos que aguardaban en la fila para ingresar al Teatro daban cuenta de lo logrado en un clásico de la radiofonía argentina que se traspasa de generación en generación, sin fecha de vencimiento.“El humor es el componente principal de nuestro programa, pero no el único. El humorismo, como profesión, me suena mal –confesó- porque cuando alguien se dice humorista de profesión, me lo imagino haciendo chistes todo el tiempo y sacándole la silla al que se va a sentar, esa clase de bromas, en un estado humorístico perpetuo, y eso es lo contrario al humor, porque el humor es sorpresa intelectual”. “Lo que quiere decir es que, si se persevera en una actitud de chiste tras chiste, lo que más se consigue es el fastidio”, aclaró.De acuerdo a lo que comentó, sus emisiones son “humorísticas en algún momento” ya que según argumentó, “si no es como meter diamantes en un tarro”. “Lo mejor es tener un diamante solo y rodearlo con un terciopelo”, comparó. “A las pocas ideas que tenemos, tratamos de fortalecerlas con largos intervalos de nada”, explicó Dolina.En la oportunidad, reconoció su “preocupación y dolor por tantos hermanos que están sufriendo”. “Pero trato de que la conmiseración y la visión política que pueda tener, no se convierta en encono, en odio, porque vivimos un momento en el que hay gente muy enojada y de tanto cruzarse con personas enojadas resulta que a veces se enoja uno también”, explicó al aconsejar “cuidarnos cada uno”.