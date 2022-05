Abrieron inscripciones para ingreso a Bomberos Voluntarios de Paraná

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, con 15 años de trayectoria, Paraná informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el nuevo Curso de Aspirantes a Bomberos Voluntarios.Al respecto, uno de los referentes, informó a Elonce que “los inscriptos tienen que cumplir con todos los requisitos que se les solicita” y detalló que los aspirantes deben tener entre 21 y 40 años; tener estudios secundarios completos; no tener antecedentes penales y cumplir con las cualidades físicas necesarias.“Hasta el momento se inscribieron unas 100 personas y queda tiempo hasta el día 30 de junio”, dijo al resaltar que los interesados deben completar el siguiente link “Una vez que completen el formulario, desde la unidad de Bomberos Voluntarios se lo convoca para completar los siguientes pasos”, destacó.“Los jóvenes tienen mucha vocación de servicio, y necesita hacer el bien en la comunidad”; sumó y mencionó que “a los chicos les damos una formación profesional para que puedan brindar una correcta asistencia”.Cabe destacar que el aspirante a bombero deberá asistir a un curso presencial obligatorio, donde se enfrentarán a diferentes disciplinas que construyen las bases del Bombero.Estas instrucciones teóricas y prácticas dura 6 meses, al aprobar cada temario pasara de ser “aspirante a Bombero” a “Bombero” y formara parte del cuerpo activo.El aspirante tendrá diferentes instancias para aprobar estos exámenes, en el caso que no obtenga el puntaje necesario para aprobar, el aspirante quedara fuera, debiendo realizar el curso nuevamente cuando este vuelva a abrir.No solo se toman en cuentas las notas, sino también la disciplina, valores y moral de cada aspirante.Tener en cuenta que ser Bombero es una tarea que requiere tiempo, disponibilidad horaria, aptitud física y no es remunerada.