Vecinos se oponen a la colocación del piso de caucho en la plaza Sáenz Peña

La Comision Vecinal Sáenz Peña manifestó su preocupación ante la reforma del espacio público. Los vecinos, se oponen al reemplazo de la arena por piso de caucho reciclado en las remodelaciones de la plaza.Alejandro López, presidente de la Comisión Vecinal, dijo aque “hace diez días nos reunimos con las autoridades municipales para expresarle nuestra preocupación. En ese momento, el representante que asistió, nos dijo que iban a rever ese tema, pero que ellos estaban conformes de que los chicos jugaban ahí y se sentían seguros”.En ese sentido, informó que “es una seguridad a corto plazo, pero a lo largo del tiempo tiene sus repercusiones”. Seguidamente, agregó: “no se tuvieron muchas cosas en cuenta con el reemplazo de la arena, que es mucho mas amigable. Estamos seguros de que no se ha hecho un estudio ambiental, porque si no, hubieran descartado el piso de caucho”.El presidente de la Comisión Vecinal, manifestó que “nosotros jugamos mucho tiempo en la arena y sabemos de las propiedades naturales que tiene para la interacción para los chicos. En cambio, tenemos muchos documentos sobre el caucho y un aval científico para demostrar que es perjudicial para la salud. Es nocivo a largo plazo”.“El hecho de que en muchos lugares del mundo se esté usando el caucho, no quiere decir que sea bueno. Pero también, muchos otros tuvieron que sacarlo y volverlo a reemplazar por arena porque no habían tenido en cuenta los problemas que pueden traer”, remarcó.Ante este reclamo, el intendente de Paraná, Adán Bahl, sostuvo que “son posturas de las personas. Es el mismo piso que tiene la plaza Eva Perón y la San Miguel. Es un material que se utiliza en diversas ciudades y que está aprobado. Es para evitar golpes y tiene un criterio de accesibilidad, para que los chicos que están en sillas de ruedas puedan llegar hasta los juegos y si hay areneros, eso no puede suceder”.“Hemos mantenido reuniones con los vecinos y siempre priorizamos que tengan un carácter técnico. Nosotros nos manejamos con profesionales para que nos brinden sus conocimientos y conclusiones sobre todas las cosas que se hacen desde el municipio”, aseveró.Al finalizar, señaló que “siempre priorizamos el diálogo con las personas. Pero queremos que, en las reuniones, asistan con propuestas técnicas, sustentables y que sean para mejorar el lugar donde vivimos. Se buscan las visiones y las soluciones generales”.En tanto, la viceintendenta, afirmó que “los vecinos pidieron un arenero para que los chicos puedan jugar y lo incorporamos por fuera de este piso. Nosotros trabajamos así, analizamos los problemas que puedan surgir y le buscamos la mejor solución”.La obra de la plaza Sáenz Peña prevé mejoras en las cuatro diagonales, con recuperación de la fuente y el monumento central; sectorización para equipamientos de actividad física; renovación del sector de juegos infantiles con la colocación de un suelo de caucho, recuperación e instalación de juegos accesibles. Además de un trabajo de parquizado y mejoras en la iluminación.