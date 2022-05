Generación Zoe: en Paraná “no hay denuncias formales” contra Cositorto

Policiales Ordenaron la prisión preventiva de Leonardo Cositorto y otras 13 personas

El abogado paranaense, Pedro Fontanetto, defiende al Ceo de Generación Zoe, Leandro Cositorto, quien fue imputado el pasado martes en Rosario por estafa y asociación ilícita. El profesional, integra el estudio de Miguel Ángel Pierri, quien atiene las causas de la empresa en todo el país.El empresario fue detenido en República Dominicana, al respecto Fotanetto, comentó que “Cositorto no se fugó, eso es una mentira. Viajó varias semanas antes por cuestiones laborales. Cuando se le dictó la prisión preventiva, habló con sus abogados y esperaban a que se garanticen sus derechos para poder volver al país”.Sobre la situación en Paraná, comentó que “sabemos que funcionaba un Generación Zoe y que mucha gente invirtió. Hasta el día de la fecha no hay denuncias formales en Fiscalía contra Cositorto”.“En Villa María y Rosario, donde fueron las causas más conocidas, había sucursales de Generación Zoe donde Cositorto no tenía ninguna relación. Él participaba muchas veces por zoom, como invitado y no como parte de la estructura”, dijo el abogado, quien remarcó que “es una empresa que trabaja a nivel internacional. Mi cliente manejaba sucursales en Buenos Aires, pero no en el resto del país”, finalizó.Tanto en Córdoba como en Buenos Aires se realizaron varios allanamientos donde se encontraron miles de dólares y también los emprendimientos como ser Zoe Burguer, Zoe Mascotas, y Zoe Capital, entre otros.Tan sólo en la causa en Córdoba hay reconocidas 130 estafados, aunque un imputado reconoció que fueron en total 1.000 personas.La fiscal Companys tiene secuestrados un millón de dólares y siete millones de pesos y, si bien sólo les imputó a los acusados 176 hechos, en las próximas semanas serán muchos más. Cositorto seguirá detenido en Córdoba.