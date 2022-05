Posible aumento del boleto de colectivo: “Se sentiría mucho en el bolsillo”

Buses Paraná elevó una solicitud para que se trate un nuevo aumento del boleto de colectivo urbano. La empresa afirma que “la tarifa se encuentra totalmente desfasada” debido a la inflación, las paritarias y el combustible. Por tal motivo, piden “tratar de inmediato una nueva readecuación”.Usuarios de los colectivos urbanos de Paraná y su área metropolitana opinaron antesobre el posible aumento del boleto y la calidad de la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros.“Si lo tengo que pagar al aumento no me va a quedar otra porque es el medio de transporte que utilizo”, dijo una mujer al resaltar que usa unas cuatro veces por día el transporte urbano de pasajeros.En tanto otra mujer destacó que “el servicio es malo, las esperas son muy largas y es muy caro”.Por su parte, una joven destacó que considera “entendible que aumente el colectivo porque todo sube, pero afectaría mucho al bolsillo”“Es un poco caro de por si el pasaje, la plata ya no alcanza para nada”, expresó u hombre y acotó que “muchas veces no tengo para pagar el pasaje”.