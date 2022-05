Supermercado con 40 años en Paraná, cambia de manos y planea sus nuevos pasos

Referencia

El tradicional supermercado “La Peruana” es una de las marcas más conocidas en la capital entrerriana con más de 60 años de actividad. Nació en calle Perú, de la mano de los hermanos Valín, como una panadería que pronto,En la conocida ubicación de Ramírez 2134, donde se convirtió en un supermercado, pero no perdió la distinguida panificación que fue por muchos años, una de las más codiciadas por los paranaenses., ya que cuenta desde hace muchos años, con variedad de productos, fiambrería, verdulería, carnicería y su panadería de primer nivel hasta altas horas de la noche.Durante sus años de historia resistió a los vaivenes propios de la economía argentina, la llegada de las grandes plataformas, el “minado” de los supermercados, el asedio de los nuevos y múltiples minimercados y de sus cambios en las formas de administración.Sin embargo, ahora, el empresario Gabriel Götte, quien adquirió el supermercado en 2009, decidió desprenderse de la sociedad que comprende al tradicional supermercado de calle Ramírez y lo vendió a un grupo de tres jóvenes inversores locales:El contador Andrés Gamarci, uno de los integrantes del grupo que adquirió el tradicional supermercado,Los nuevos dueños, llegan con una plataforma de conceptos que parece estar más a la altura de un negocio altamente competitivo.Además,, y buscan recuperar el santo grial: la fórmula del pan original de La Peruana.“Somos tres socios, continuamos con La Peruana SRL, la razón social, ya que lo que hicimos fue comprar las cuotas parte del negocio. Lo compartimos con dos empresarios:y negocios vinculados. No venimos del negocio y accedimos a la oportunidad casi de casualidad. Afortunadamente, tuvimos mucha información y accesibilidad de parte de, que desarrolla la profesión y con destacado rol en el mundo del softbol.Gabriel Götte cedió el supermercado paranaense y transfirió la sociedad a los tres empresarios jóvenes y locales. El contador dice que Götte había recibido algunas propuestas que finalmente no cerraron y que ellos,del tradicional supermercado con perspectivas.. Götte fue muy honesto y claro con los números, brindó toda la información necesaria y no hubo ninguna sorpresa, y fue entonces que nos embarcamos con mucho entusiasmo”, relata Gamarci a, quien además cuenta que asumieron en La Peruana el primero de mayo.“Es una empresa con más de 40 años de vida y es una referencia en avenida Ramírez, pero nació como panadería en calle Perú. Lo primero que hicimos fuepara que se sientan valorados en la empresa”, dijo Gamarci.. “Obviamente que vamos a respetar ese número y como venimos con un proyecto de expansión estamos pensando incrementarlo”, anticipó.. Debemos rehacer el recorrido para ponerlo a la altura de lo que queremos”, remarcó.“Lógicamente que el caballito de batalla es la panadería. Queremos revertir ese comentario recurrente que dice que el pan histórico de La Peruana, `era mejor´. Lo hemos escuchado mucho. No sabemos bien qué es, pero, pero que seguramente volveremos a tener”, anticipó el contador. Fuente: Dos Florines