Manos solidarias: en Barrio San Martín, vecinos disfrutaron de un “locro patrio”

Gran cantidad de vecinos se sumaron a la preparación, otros colaboraron donando para que la realización del locro sea posible., en diálogo conindicó que comenzaron con la preparación desde seis de la mañana de este 25: “Pusimos a hervir el maíz y la carne, se fueron sumando las compañeras del comedor Pancitas Felices”, dijo.“Agradecemos a toda aquella gente que siempre está con su colaboración, para que en un día patrio como este, los vecinos puedan degustar hoy un locro, no pasa en cualquier lado”, afirmó.Barrio San Martín “tiene muchas necesidades, pero aun así no bajamos los brazos, tratamos de trabajar todos los días. Estamos construyendo un comedor, estamos llevando adelante el Potenciar Trabajo. La empresa Dimaco nos dona los materiales para hacer el comedor. Lamentablemente los días de lluvia no podemos trabajar actualmente, porque no tenemos techo; cuando tengamos el comedor sí podremos hacerlo”, detalló Gómez., aseveró que el “secreto” para que la comida salga bien es “hacerla con mucho amor, y eso se va a aprendiendo cuando uno entiende que solos no se puede. La solidaridad siempre dice sí, en barrio San Martín.Agradecemos al que donó desde el paquete de sal, hasta el que donó la papa, la cebolla, la carne. Poco o mucho, siempre vamos a estar”.Al comedor “cada vez se suma más gente, y no les podemos decir que no hay. Gracias a Dios siempre la gente, los comerciantes colaboran”, dijo.“Agradecemos lo que se logró: que cada vecino pueda festejar con un locro, como se lo merece”, indicó.