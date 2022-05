Nuevamente un fuerte olor nauseabundo invadió a Paraná: qué lo causaría

Un fuerte olor nauseabundo volvió a invadir la ciudad de Paraná. Se pudo percibir desde distintos puntos de la capital entrerriana, pasado el mediodía, supo Elonce. Autoridades municipales, buscan establecer las causantes.El olor se provocaría “en la zona no urbana de la ciudad”. “Estamos investigando las causas y tenemos algunas certezas de lo que no fue”, indicó aFacundo Varrone, Subsecretario de Ambiente y Acción Climática de la Municipalidad.En ese sentido, explicó: “descartamos procesos industriales o agronómicos que tengan que ver con fertilización de productos químicos”. Seguidamente, agregó que “hemos estudiado los antecedentes y este olor coincide siempre en los meses de abril y agosto. En esta oportunidad apareció en mayo, pero pensamos que son procesos biológicos o agroganaderos en la zona sur o fuera del ejido de Paraná”.El subsecretario, comentó que “pueden ser actividades del tipo feedlot o procesos biológicos que ocurren en las lagunas de tratamiento de fuentes cloacales o de industrian alimenticias. Todavía no hay certeza, pero este olor es coincidente con procesos de descomposición de materia orgánica”.En otro punto, Varrone, relacionó la presencia del fuerte olor a las condiciones climáticas. “Generalmente, hay situaciones que se combinan. No es solo las prácticas de una actividad económica, sino también la presencia de vientos suaves, ya que generan menor remoción del olor. También, las condiciones de inversión térmica, donde en vez de ascender a la atmosfera por una masa de aire caliente sobre una fría, hace que los olores no escapen y queden en la parte baja de la tierra y en contacto con nosotros”.“Esto puede volver a pasar y pedimos la ayuda a organismos provinciales para encontrar la fuente y tratar de encontrar una respuesta”. La presencia de la lluvia “ayudará a que el olor se diluya”.Al finalizar, señaló que este tipo de olores, solo causan molestias “por ser desagradables. No están asociados a comportamientos tóxicos”.Cabe recordar que no es la primera vez que ocurre algo similar en nuestra ciudad. En algunas ocasiones el olor persistió por varios días, mientras que en otras desapareció a las pocas horas.