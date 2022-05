Acciones de la Municipalidad para hacer de Paraná una ciudad sostenible

¿Cómo separar los residuos?

Datos

Puntos Verdes

Limpieza del islote Curupí

Otras acciones en marcha

La Municipalidad lleva adelante un plan de GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) con el objetivo de cambiar hábitos para el cuidado del ambiente. En la semana se presentó el programa Puntos Verdes, donde escuelas y clubes recibirán plásticos y aluminio para reciclar. En tanto, el 5 de junio (Día del Ambiente) comenzará la primera etapa del programa Separá, con la doble contenerización y separación de residuos en la zona céntrica.Se trata de una política integral que involucra la inversión hecha por el Municipio en equipamiento y servicios (contenedores y camiones recolectores, nuevo diagrama de circuitos, monitoreo de unidades, etc), junto a una campaña de concientización para la responsabilidad ciudadana y la ciudadanía ambiental.El objetivo es, en forma colectiva, hacer de Paraná una ciudad sostenible, uno de los acuerdos alcanzados por el Consejo Asesor de Marca Ciudad integrado por la Municipalidad junto a distintos sectores de la sociedad.En ese marco, a partir del 5 de junio los vecinos del centro de Paraná, comercios, oficinas y quienes circulen por la zona, deberán separar sus residuos en orgánicos e inorgánicos. Los camiones harán la recolección en forma diferenciada y luego los recuperadores urbanos les darán valor, transformándolos en sustento para sus familias.Como lo afirmó el intendente Adán Bahl en marzo de este año, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, se trata de un “salto trascendental en materia ambiental” para la ciudad. En ese sentido, además de una fuerte campaña de información y concientización y el necesario compromiso de cada vecino, el presidente municipal repasó la inversión realizada para que la separación de residuos, uno de los objetivos centrales de la gestión, sea eficaz, con un servicio de recolección “modernizado y optimizado que sumó tecnología y equipamiento”.En contenedores verdes irá lo Reciclable (plástico, metal, papel, tela, cartón o vidrio, todo este material limpio y seco).En contenedores azules lo No Reciclable, que incluye materiales orgánicos como yerba, estiércol, verduras, restos de comida o café y materiales inorgánicos no reciclables como los residuos sanitarios (por ejemplo, toallitas sanitarias o pañales).De las 300 toneladas diarias de residuos que se generan en la ciudad, el 30% se recolecta en la zona céntrica, debido a la gran cantidad de edificios y unidades habitacionales.El sector donde se ubicarán los dobles contenedores estará comprendido por: Avenida Laurencena, Avenida Ramírez, Bulevar Racedo y Catamarca. Dentro del mismo se encuentra la mayor densidad poblacional de la ciudad.Los edificios emplazados en esta zona superan los 500 (con 6 mil departamentos). Todos están ubicados en un área de 4 Km2, donde se instalarán 180 contenedores con una capacidad de 3 mil litros para los residuos reciclables, 240 litros para residuos no reciclables y 30 para reposición.De cara a la implementación del programa Separá, representantes de la Municipalidad dialogaron con organizaciones ambientalistas, la Dirección Departamental de Escuelas del Consejo General de Educación, vecinos e instituciones del macrocentro.Dentro del mismo plan de GIRSU, la Municipalidad de Paraná lanzó esta semana el programa Puntos Verdes, que consiste en receptáculos para reciclaje de plástico y aluminio dispuestos en 24 escuelas y clubes de la ciudad. El objetivo es promover, a partir de un proceso de educación y sensibilización, la separación en origen, el reciclado y el cuidado del ambiente.De esa recolección, las tapitas plásticas se destinarán a la firma Quanta, empresa radicada en el Parque Industrial de Paraná, dedicada a la fabricación de mobiliarios y juegos infantiles con plásticos reciclables. El equipamiento que surja de este intercambio servirá para equipar paseos públicos de la ciudad. El resto de los residuos (botellas plásticas y aluminio) se entregará a las cooperativas de recuperadores urbanos de Paraná que los transformarán en sustento para sus familias.Los 24 Puntos Verdes están ubicados en:CAE (Nux 236)EET Nº 3EET. Nº1El Buen Pastor (Artigas 1747)Esc. 15 De La Baxada (Larramendi 2786)Esc. 59 Toma Nueva (Rondeau y Jozami)Esc. Nacional Nº 34 Domingo Faustino Sarmiento (Garay 61)Esc. Nº 37 Manuel Belgrano (Santos Domínguez y Artigas)Esc. Liceo Nº 38 Paula Albarracín de Sarmiento (Toscanini 164)Esc. Nº 44 E. Berduc - Escuela Hogar (Don Bosco 749)Esc. Nº 52 Gaucho Antonio Rivero (Virgen de Itatí y Santa Elena)Esc. Nº 6 Lomas del Mirador (Celia Torrá 450)Esc. Normal Superior José María Torres (Urquiza y Corrientes)Esc. Sec. Nº 83 Empleados de Comercio (Artigas 3279)Escuela Secundaria 54 Jorge Luis Borges (Juana de Ibarbouru 2877)Ntra. Sra. de la Esperanza (Gendarmería Nacional 1300)Facultad de Ciencias EconómicasClub PatronatoClub CapibáClub Ciclón del SurClub Sportivo UrquizaClub UniversitarioMUPERClub Provincial E.F Nº5Con el mismo objetivo de generar conciencia ambiental, adolescentes de la Escuela Municipal de Canotaje realizaron esta semana una limpieza en el islote Curupí.Los residuos recolectados, en su mayoría plásticos, fueron destinados a cooperativas de recuperadores de residuos urbanos.La tarea fue parte de un plan que la Municipalidad viene desarrollando junto a distintos sectores, que incluye jornadas de limpieza y concientización ambiental en el río y la costa.A) Separación y recolección puerta a puerta en comisiones vecinales Sáenz Peña, 33 Orientales y Pellegrini.B) Separación y recolección diferenciada en la zona Sur, que incluye ocho comisiones vecinales.C) Planta de Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos Manuel Belgrano, que procesa 50 toneladas por día.D) Campanas de residuos reciclables.E) Puntos Verdes Móviles, reciclaje de RAEEs (Residuos electrónicos y eléctricos) y NFUs (neumáticos fuera de uso) en Churruarín 2440.G) Compostaje.H) Asistencia a cooperativas de recuperadores.