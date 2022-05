Presentaron la primera etapa del programa Separá a vecinos del macrocentro

¿Cómo separar los residuos?

Es una de las acciones del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de la Municipalidad."Es un paso muy grande, que va a suponer un antes y un después en materia ambiental", señaló Bahl durante la reunión de este viernes en la Sala Mayo.En ese marco, repasó la inversión realizada desde el inicio de la gestión para solucionar el problema con el servicio de recolección de residuos. El primer paso, dijo, fue la creación de la Unidad de Recolección Centralizada que, con equipamiento, tecnología y personal capacitado, permitió ampliar el servicio de recolección de residuos a toda la ciudad para tener calles más limpias y erradicar los minibasurales en los barrios.Para el presente plan, agregó, se trabajó con mucha anticipación y con la inversión necesaria en camiones, contenedores y en la concientización de la ciudadanía. "Está todo diseñado para que el programa perdure y las próximas gestiones le puedan dar continuidad. Pero esa es una parte. La otra parte, igual de importante, es la responsabilidad social", remarcó.Luego, sostuvo que es "la primera vez que en Paraná se plantea la doble contenerización y la recolección mecanizada, que es el sistema que ha demostrado mayor eficacia a nivel mundial" y concluyó: "Es una acción más hacia la construcción de la capital sostenible que nos merecemos".El subsecretario de Ambiente, Facundo Varrone, que compartió la presentación con el subsecretario de Servicios Públicos, Lucas Feltes, destacó que la ciudad dará "un salto de calidad en materia ambiental", en principio en el centro, "la zona donde se genera la mayor cantidad de residuos a diario”.A partir del 5 de junio los vecinos del centro de Paraná, comercios, oficinas y quienes circulen por la zona, deberán separar sus residuos en reciclables y no reciclables. Los camiones harán la recolección en forma diferenciada y luego los recuperadores urbanos les darán valor, transformándolos en sustento para sus familias.En contenedores verdes irá lo Reciclable (plástico, metal, papel, tela, cartón, vidrio, todo este material limpio y seco).En contenedores azules lo No Reciclable, que incluye materiales orgánicos como yerba, estiércol, verduras, restos de comida o café y materiales inorgánicos no reciclables como los residuos sanitarios (por ejemplo toallitas sanitarias o pañales).De las 300 toneladas diarias de residuos que se generan en la ciudad, el 30% se recolecta en la zona céntrica, debido a la gran cantidad de edificios y unidades habitacionales.El sector donde se ubicarán los dobles contenedores estará comprendido por: Avenida Laurencena, Avenida Ramírez, Bulevar Racedo y Catamarca. Dentro del mismo se encuentra la mayor densidad poblacional de la ciudad.Los edificios emplazados en esta zona superan los 500 (con 6 mil departamentos). Todos están ubicados en un área de 4 Km2, donde se instalarán 180 contenedores con una capacidad de 3 mil litros para los residuos reciclables, 240 litros para residuos no reciclables y 30 para reposición.Participaron del encuentro, los secretarios de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, Eliana Ramos, y de Coordinación Estratégica, José Claret; los subsecretarios de Servicios Públicos, Lucas Feltes; de Coordinación y Gestión, Noelia Zampa; de Participación Ciudadana, Cristina Ponce; la concejal Fernanda Facello; representantes de las Vecinales Carlos Pellegrini, Italia, La Santiagueña, Alem, Maccarone, María Auxiliadora, Parque Urquiza, Sáenz Peña y 33 Orientales.Dando continuidad a las reuniones informativas sobre el programa Separá, este viernes representantes de la Municipalidad mantuvieron un encuentro con concejales de las distintas fuerzas. Estuvo presente la viceintendenta y presidenta del HCD, Andrea Zoff, quien destacó la "importancia" de que las y los concejales "puedan conocer de primera mano cómo se va a implementar el programa y además poder hacer las consultas correspondientes”.