Tristeza por el fallecimiento de Marita Correa, quien fue presidenta de Acludepa

Video: Marita Correa en El Pelotazo: figura destacada en la lucha por los clubes de barrio

Falleció en las últimas horas, Marita Correa. Era docente jubilada, fue dirigente del Club Universitario, presidenta de Acludepa, fue secretaria de Federación Entrerriana de Clubes y vocal de la Argentina. La destacada dirigente cumplió funciones en distintos organismos deportivos a nivel local y nacional.Marita se desempeñó como docente en el Cristo Redentor y como maestra ad honorem en la Escuela de Capacitación.Sobre todo, Correa será recordada como una de las luchadoras incansables por los clubes barriales de la ciudad de Paraná.En la década del 90 también comenzó su incursión en lo deportivo en el club de su barrio y que quedaba frente a su casa: el Club Atlético Universitario. “Con inmenso dolor y sin encontrar palabra que describa este momento, informamos que ha fallecido, nuestra AMADA Marita. Abrazamos a Raul y Familia, en estos instantes que no podemos expresar”, afirmó el Club Universitario tras el deceso de su destacada ex dirigente.Además, en el comunicado por el fallecimiento, la entidad de calle Río Negro, señaló: “solo diremos que fue una gran mujer luchadora por los derechos de los más chicos, de los clubes de barrio y de las mujeres", resaltaron.“Desde la Liga Paranaense de Fútbol cuesta despedir a Marita Correa. Era un ejemplo de dirigente deportiva, pero también de vida. Pese a su enfermedad que le restaba fuerzas se erigió como una luchadora tenaz. Por su Club Universitario, los derechos de la mujer en el deporte y por nuestra entidad, de la que fue una eficaz colaboradora”, subrayaron desde la Liga Paranaense de Fútbol.“En 2021 los torneos liguistas llevaron su nombre. Como reconocimiento a ella en su paso terrenal. Y vaya si fue así. Marita tuvo como virtud el trabajo. Y como aliada su vocación dirigencial. La que se recuerda también siendo tesorera del Club Universitario, presidenta de la Asociación de Clubes de Paraná, secretaria de Actas de la Federación Entrerriana de Clubes y en nuestra Liga integrante del Consejo Asesor de Fútbol Femenino y Género”, recordó la LPF.“A la entidad de Calle Córdoba ingresó como Delegada de Universitario, pero fue ganando espacios, por su poder de opinión y mujer visionaria en el trabajo de equidad de género en el fútbol. Docente jubilada, luchadora de la vida. En el recuerdo siempre estarás”, remarcaron.La última entrevista que dio la destacada dirigente fue al programa El Pelotazo que se emite por Elonce. “Siempre hice las cosas sin esperar nada a cambio”, mencionó en una de sus últimas entrevistas. En la nota, hizo un repaso de su historia como docente y dirigente deportiva. “Hay mucho por hacer así que hay que tener fuerzas”, señalaba.En La U inició su recorrido siendo Secretaria de Fútbol de la Subcomisión de Fútbol y luego ocupó el cargo de Delegada en la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Junto a Viviana Hermocid, de Ministerio, fue una de las primeras mujeres en la LPF. “Nos costó abrirnos camino ahí porque es un ambiente muy machista. Recién hace pocos años está más abierto a las mujeres. Por ahí no es muy importante la voz de una mujer ante 20 hombres, pero pienso que la presencia y la personalidad de cada una, si lo es. Yo nunca tuve problemas, no he tenido problemas personales quizás por mi forma de ser”, destacó en diálogo con