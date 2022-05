Desde las 8 y hasta las 20 horas de hoy no se podrán llevar a cabo actividades comerciales. La norma sancionada en 1993 sólo exceptúa a los servicios esenciales, pero no a aquellos que no tengan empleados o que sean pequeños locales.El Censo está enmarcado en la Ley 24.254, donde en su segundo artículo se detalla que "quedan prohibidas hasta las veinte (20) horas del día indicado para la realización del Censo, las funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y en general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos”.Al respecto, Mario Sarli, referente del Centro de Almaceneros de Paraná, comentó a Elonce que “tendríamos que abrir con tranquilidad, porque tengo el almacén en mi casa, me gano la vida de esto y también brindo un servicio a los vecinos que necesitan alimentos”.Además, informó que “cumplimos con la obligación del censo y estamos tratando de vender algo, la inflación nos pega mal, además los comercios chicos no tenemos capacidad de stockearnos, hay que vender si o si”Y resaltó: “Tenemos un gasto fijo mensual, como energía y alquiler, entonces cuando no podemos abrir no nos recuperamos”.“Proponemos abrir los almacenes cuyos dueños vienen en el mismo lugar del comercio y en el caso que tengan empleados que estos últimos no trabajen”.