Extensa fila de adolescentes en plaza de Paraná para vacunarse contra el Covid19

Los testimonios de los adolescentes

Una extensa fila de varias cuadras se registró esta mañana en torno a la plaza San Agustín de Paraná en el marco de un operativo de vacunación contra el Covid-19 destinado a adolescentes de 12 a 17 años.Se colocan primeras dosis para aquellos que aún no fueron vacunados; y segundas de Pfizer (para quienes hayan cumplido más de 21 días desde la primera), supoEl operativo de vacunación se replica hasta las 12 en Sáenz Peña de la capital entrerriana.“Este operativo es para vacunar con primeras y segundas dosis a los adolescentes que no pudieron acercarse a la Escuela Hogar o a La Baxada”, comunicó ala coordinadora del programa provincial de Agentes Sanitarios, Olga Castañeda.Según explicó, “debido a que algunas personas tienen dificultades en relación al traslado, acercarse a los barrios, llevar la vacuna a los que están más alejados, será una de las modalidades del ministerio de Salud”.Los adolescentes debían acercarse con su DNI, en el caso de los que tenían que recibir la primera dosis; y con el carnet de vacunación, aquellos a los que les correspondía el segundo componente.De acuerdo a lo que comentó la epidemióloga Silvina Saavedra, en los previos al operativo, se hicieron rastrillajes en barrio San Martín “invitando para esta jornada y que sea más fácil para ellos el poder acceder a la vacuna”.“Es importante la vacunación para la salud de un humano, para que esté bien”, comentó un adolescente de Barrio San Martín que fue a recibir la segunda dosis acompañado de su mamá.“Para cuidar la salud y que no nos agarre el coronavirus 14 años”, argumentó otra adolescente de Anacleto Medina.“La vacuna es importante para cuidarse”, ponderó un adolescente que, desde antes de las 7, se encontraba haciendo la fila con su hermana para recibir la segunda dosis.“Vine con mis tres hermanos y mi mamá”, contó otro adolescente de calle Montiel. “Es para cuidarte”, comentó y aseguró que no le daba miedo el pinchazo.“Yo no me quería vacunar, pero mi mamá me obligó”, dio cuenta un adolescente de17 años de barrio Antártida. Es que su hermanito tiene problemas respiratorios y él era el último de la familia que restaba vacunarse. “Es para que ellos estén protegidos”, argumentó la madre.