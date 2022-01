Incendio en la Isla Puente: "El sector que se quema es un monte cerrado"

Paraná Se registran nuevos incendios en la Isla Puente

Nuevos focos de incendio se registran este viernes en la Isla Puente. Cabe recordar que el fin de semana pasado ya se había quemado el 70 por ciento de la superficie.que “el sector de la isla que se quema, que es lo poco que queda, es un monte cerrado con vegetación en escalera, vegetación fina y gruesa"."Este jueves hubo un incendio, lo apagamos rápidamente y totalmente. Hoy ya tenemos otro incendio distinto, en otro lado. Es lamentable ver cómo se reinicia el fuego todos los días. Apagamos el incendio, lo vuelven a encender. Son focos nuevos, no tienen comunicación con los que ya apagamos", aseguró.Asimismo, remarcó que "no hemos visto ningún elemento que nos indique la posibilidad de un incendio natural".Comentó que "Prefectura nos cruza a la isla. También en el Puerto hay personal de la municipalidad de Paraná con motoguadañas que también vendrán a ayudar".Contó que en el lugar "vimos ranas quemadas y huequitos en el suelo que seguramente son madrigueras de algunos animales. Toda el área que hoy está tomada por el fuego, este jueves era un monte cerrado. Este escenario es desolador, se está haciendo mucho daño".Pidió "a quienes vienen a las islas que no prendan fuego. Si lo hacen que sea en la arena, en la playa. Hay que tener cuidado, la vegetación es combustible, más en esta época del año que hay mucha sequía. Todo se expande muy rápido, se torna incontrolable. Hoy hubo más de un foco de incendio y uno tomó dirección hacia la costa, donde estaba la gente disfrutando".