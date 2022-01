Choque en cadena: no pudieron frenar por asfalto mojado en avenida Don Bosco

Un accidente de tránsito ocurrió este mediodía en avenida Don Bosco y Paula A. de Sarmiento, de la capital entrerriana.Funcionarios policiales señalaron que el accidente ocurrió cuando la conductora del Cruze, no se percató de la larga fila de vehículos que se había formado y llegaba hasta el portón del Club Don Bosco.El Chevrolet embistió al VW y este último, impactó al Toyota Corolla. Pese a los daños materiales, no hubo que lamentar víctimas o lesionados.A raíz del choque en la avenida, el tránsito fue asistido, ya que los vehículos habían quedado sobre la cinta asfáltica.“Estaban esperando el semáforo y la conductora que iba en el Chevrolet, no pudo frenar y chocaron los tres vehículos”, explicaron a Elonce desde la Comisaría Cuarta y agregaron que “afortunadamente, no hubo que lamentar lesionados”.Tras intercambiar los datos de las aseguradoras, los conductores siguieron su camino, luego de protagonizar el fuerte accidente.