Cinco familias afectadas por un incendio: vecinos ayudaron a combatir el fuego

Un nuevo incendio de pastizales se registró en la tarde de este viernes en la capital entrerriana. En esta oportunidad, el siniestro se produjo en el Barrio Francisco Ramírez, sobre calle Sauce de Luna al final y cinco familias se vieron perjudicadas por las consecuencias de las llamas. Los vecinos, una vez más, ayudaron a los bomberos a controlar el fuego.“Por las brasas del fuego, se incendiaron la punta de los árboles, chapas y toldos de algunas viviendas. Son casas precarias y sufrimos importantes daños”, expresó aun vecino.Seguidamente remarcó que “gracias al incansable trabajo de los vecinos y los bomberos, pudimos sofocar las llamas. Esperemos que no se reavive de nuevo y se propague más”. Algunos lugareños del lugar, buscaron baldes y con el agua de las piletas, comenzaron a apagar las llamas.Sobre el posible origen del fuego, el hombre señaló que están investigando que pasó: “puede ser que se haya originado en un basural cerca, pero no lo sabemos. Queremos que las autoridades sepan que hoy no hubo lesionados, pero pudo haber sido fatal. Es una zona bastante descuidada, donde hay mucho pastizal”.Otra vecina relató que “estamos sentado comiendo y el papá de mis hijos nos alertó. Lo vimos desde lejos al fuego y en un segundo llegó hasta nuestra casa. Agarró todo lo que tenía, el viento ayudó a que se propague”.La mujer señaló que producto de las llamas se prendió fuego “el techo de mi baño y mi hija se quemó las piernas. Gracias a la ayuda de mis vecinos, no pasó nada más. Hace rato que venimos pidiendo que corten el pasto y mantengan esta zona limpia. Muchas veces tengo que pagar yo para que esté en condiciones y así evitar estas cosas”.