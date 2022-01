Covid19: hubo 450 testeos y la positividad fue del 46% en Unidad Móvil de Paraná

En el cuarto día consecuentico de atención en la Unidad Móvil de Testeos de Covid-19 que se instaló sobre Plaza Carbó, atrás de Casa de Gobierno, en Paraná, se hicieron 450 hisopados y la positividad fue del 46%. Así lo confirmó ala coordinadora de Accesibilidad y Equidad Sanitaria, Miriam Gauna.“La mayoría de las personas que se acerca a testearse ronda entre los 18 y 40 años, es decir que son relativamente jóvenes”, indicó al comparar que, en promedio, tras las cuatro jornadas de testeos, “la positividad ronda entre en el 40 y 45%”.En la oportunidad, Gauna aclaró que “se testean a las personas que presentan al menos un síntoma con más de 24 horas de evolución y menos de cinco días”. Los síntomas son “dolor de cabeza, decaimiento, diarrea y vómito”.“El contacto estrecho, sin síntomas, no se hisopa porque ya es considerado positivo por ser contacto estrecho”, destacó al remarcar: “Si hay un positivo en la familia, los demás se tienen que aislar; no es necesario hisopar a todos los integrantes de la familia”.Fue en se sentido que Gauna reiteró: “Con siete días de aislamiento, si tiene dos dosis de cualquiera de las vacunas contra el Covid-19, la persona ya puede ser dada de alta”.“Y no estamos hisopando para que se vayan de viaje -sentenció-; además, este test no les sirve para eso y tienen que hacérselo de forma particular”.En la oportunidad, la coordinadora reconoció el enojo entre las personas que acuden a hisoparse, “pero tratamos de que no esperen”, aclaró. “Se hace un triage previo en el que le preguntamos cuáles son sin síntomas a fin de evaluar si reúne las condiciones para hacerse hisopar y que no espere”, explicó.“Algunos se enojan, pero las esperas no son de más de media hora o una hora; si ellos quieren venir más temprano al horario de comienzo... Los testeos son de 10 a 13hs”, recalcó Gauna.“El personal de salud hace dos años que viene trabajando, los atendemos con mucho gusto y dedicación, pero sepan entender y sean solidarios”, recomendó e instó a “seguir cuidándonos entre todos”.