Días, horarios y lugares donde se realizan testeos covid en Paraná

Centros de salud y horarios

Otros lugares de testeo en Paraná

Frente al creciente aumento de casos confirmados de Coronavirus y, en respuesta a la situación epidemiológica actual, la provincia apunta a sumar herramientas de diagnóstico para el aislamiento oportuno de los pacientes positivos descomprimiendo, además, el trabajo hospitalario.En tal sentido, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se informó que desde este martes centros de salud de Paraná realizan test de antígenos (rápidos) de Covid-19 a personas que presenten síntomas compatibles con la enfermedad y que asistan a las guardias disponibles para la atención de respiratorios.Puntualmente, la directora general del Primer Nivel de Atención de la cartera sanitaria, Daniela Waldner, explicó: “Con la operatividad de los centros de salud se busca adelantarse y tener en cuenta la población a cargo de cada uno, ya que muchos pertenecen a zonas muy alejadas del centro de la ciudad y del hospital San Martín, por lo que trabajamos para poder captarlo inmediatamente y no esperar ese diagnóstico ni hacer deambular al paciente”.Además, indicó: “Es importante tener en cuenta que no es que alguien que vive en zona sur va a poder ir al centro de salud Selig Goldin a testearse, sino que corresponde que vaya la población de su zona programática, de cobertura. Los hisopados se realizan por atención médica y ningún test negativo descarta el diagnóstico. El positivo lo asevera, y el negativo se revalora a las 48 horas si persiste el síntoma”.Para poder concretar esta estrategia, el personal de salud se capacitó previamente respecto a la toma de muestras para realizar los test y, durante la instancia, se hizo hincapié en la importancia del uso de los Elementos de Protección Personal. A su vez, se enfatizó en cómo se deben efectuar las cargas de datos al Sistema Nacional de Vigilancia con cada prueba que realicen.-En el, los hisopados se realizan de lunes a viernes a las 8 horas, a pacientes atendidos por Guardia o Clínica.-Por su parte, en elde lunes a viernes de 7.30 a 13.30 aproximadamente, con previa consulta médica y se otorgan turnos en el día y también del día anterior.-En ellos hisopados se realizan con evaluación médica los días martes a partir de las 17:30 y viernes desde las 6:00.-Enlunes a viernes desde las 16, con previa valoración del equipo de salud (presencial o telefónica).-En ellos días lunes de 7:30 a 10, martes y miércoles de 10 a 12. Antes de concurrir, se debe llamar al 4350736.-En tanto que en else otorgan turnos para la atención pediátrica, clínica y cardiológica, y el área de Administración cita primero los que consultan por otros motivos y al final los sintomáticos. Al finalizar la atención se testea a todos los casos sospechosos. Se garantiza atención pediátrica de mañana, de lunes a viernes a partir de las 8. Y para adultos, miércoles, jueves y viernes a partir de las 7, y lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 13.-En else realizan martes y jueves a partir de las 8.30.-Enmartes y jueves 14.30.-Ense darán 4 turnos programados y un turno libre para urgencias; otorgados por médicos y enfermeros. En este caso, los hisopados los realizarán profesionales del CAPS los días lunes a las 13:30, miércoles a las 9 y viernes a las 14.-En el centro dese realizarán test rápidos los lunes y jueves de 11 a 13, previa evaluación del paciente.-En eltest rápidos miércoles y viernes a las 8, con turno y previa evaluación médica o derivación. Puede variar según demanda.-En else otorgan turnos a sus pacientes con sintomatología, según atención médica del centro de salud.-Además, en else otorgan turnos diarios a los pacientes con sintomatología y el equipo médico analiza la necesidad de realizar el test luego de evaluar al paciente.-En elde 8 a 10 de lunes a viernes con previa atención del médico del CAPS.-Mientras tanto, en elmartes, jueves y viernes a las 8, se dan turnos de test rápidos para sus pacientes.-En elel paciente es valorado e hisopado por el médico clínico.-En else realizarán tests con previa evaluación médica, de lunes a viernes a las 13.30.-Enlunes de 10 a 12, martes de 16 a 18, miércoles de 10 a 12, jueves de 16 a 18, y viernes de 16 a 18.-En el(municipal) lunes a viernes de 11 a 14, con previa valoración de médico clínico quien va a indicar o no el hisopado.-En el, se realizan de lunes a viernes de 9 a 11 y de 15 a 17.-En lo que respecta a, se hisopan pacientes de la localidad. El mismo médico que atiende previamente al paciente es el encargado de realizar la prueba, si así se requiere.-En, lunes a viernes de 9 a 12 en el CIC con valoración del médico clínico.Cabe mencionar que el resto de los centros de salud se encuentran trabajando para comenzar a desarrollar esta estrategia en los próximos días.En la capital entrerriana, además, se realizan hisopados en la posta respiratoria del hospital San Martín (todos los días de 8 a 20, aunque si se registra mucha concurrencia sólo se reciben pacientes hasta las 18:30).Por otro lado, también se efectúan pruebas en el hospital De la Baxada “Dra Teresa Ratto”. En tal sentido, a partir de este lunes 3 de enero se habilitó la plataforma para solicitar turno para hisopados a través del Sistema de Solicitud de Turnos Online con el que cuenta el establecimiento (http://turnos.hospitaldelabaxada.com.ar).Además, en el Centro Regional de Referencia Gerardo Domagk también se realizan tests rápidos y PCR, este último, con turno. También, con derivación médica de Puerto Viejo y Osinalde, se otorgan turnos para pruebas de PCR, de lunes a viernes a las 8:30 . En breve se publicarán horarios de PCR para pediátricos.Por último, vale mencionar que esta semana la provincia dispuso el funcionamiento de la Unidad Móvil de Testeos de Covid-19 en Plaza Carbó (calle Méjico, entre Córdoba y Santa Fe, atrás de Casa de Gobierno), la cual funciona de lunes a viernes de 10 a 13 y tiene como objetivo optimizar la atención y reducir los tiempos de espera.Allí se realizan hisopados a personas mayores de 15 años con al menos un síntoma compatible con Covid-19: fiebre, dolor corporal (articular o muscular), tos, rinitis, vómitos, o diarrea, que no haya tenido contacto estrecho con algún paciente que ya tenga diagnóstico positivo de Coronavirus, por test rápido o PCR.