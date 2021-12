Cooperativa Montecarlo donó 36.000 saquitos de mate cocido a Once por Todos

Beneficiarios de Once por Todos

Tan solo falta un día para la nueva edición de la jornada solidaria y muchas instituciones siguen aportando su granito de arena para los beneficiarios de Once por Todos. La Cooperativa Montecarlo le dijo “sí” a la solidaridad y realizó una importante donación de mate cocido. En esta oportunidad, entregó 36.000 saquitos a Once por Todos.Uno de los trabajadores, Emanuel Pacher, se acercó hasta Sala Mayo y señaló que “donamos mate cocido ensobrado de la marca Pampa Orgánica y son unos 36.000 saquitos”.“Nos alegra saber que estamos ayudando en la jornada solidaria, colaborar nos llena de satisfacción y que alguien lo aproveche es muy lindo”, expresó Pacher.Asimismo, instó a que otras empresas se sumen a la movida solidaria y realicen su aporte a Once por Todos.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente en la Plaza de las Colectividades.estarán en el escenario solidario, mientras que otros artistas aportarán su granito de arena desde los estudios deEl 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará unaLa transmisión será por