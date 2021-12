Cuenta regresiva para Once por Todos: los espectáculos que animarán la jornada

Beneficiarios de Once por Todos

Muchos artistas se suman como cada año a Once por Todos para colaborar solidariamente con sus actuaciones y animar la jornada organizada por Elonce TV, mientras las personas llegan con sus donaciones., es decir en la rotonda del Puerto, por lo que la gente podrá acercarse a disfrutar de los espectáculos en un espacio amplio y al aire libre, al tiempo que en el cierre habrá fuegos artificiales. Desde esa hora, quienes concurran a presenciar estas actuaciones podrán dejar allí las donaciones, mientras que ya desde las 11 se recepcionarán en la Sala Mayo las colaboraciones de los elementos que se pueden aportar en esta oportunidad.La exitosa banda de música tropical “Los Totora” le dijo Sí a la fiesta de la solidaridad y será parte de la 17º edición de Once por Todos - Ayudar Hace Bien 2021 que se realizará el 8 de diciembre en el Puerto de la capital entrerriana.Juan, el líder de la banda, expresó: “Aportamos nuestro granito de arena para que la comunidad venga, se divierta y que además pueda ayudar a los que los necesita y colabore con algún alimento”.Además, destacó que “poder ayudar a alguien que lo necesita nos hace muy bien y más si lo hacemos con nuestro trabajo y divirtiendo a la gente es muy lindo”.Los Totora están próximos a sacar un disco con nuevos temas: “Esta planeado para febrero o marzo, pero quizás cantemos algún”.Por su parte, Monchito Merlo, hará vibrar con la música del Litoral. El músico con más de 40 discos editados, estará en el escenario solidario de Once por Todos. Él forma parte de una segunda generación de chamameceros, recordando a su padre Ramón Merlo, quien hizo historia en nuestro país, junto a leyendas del chamamé como Tarragó Ros, Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel e Isaco Abitbol.Monchito Merlo colaborará con su actuación en esta edición de Once por Todos, pero además, fue parte fundamental de la adaptación de la canción "Bajo el mismo sol" para la jornada solidaria del año 2019.El grupo paranaense “Los Príncipes” volverá a estar y son un clásico de la Fiesta de la Solidaridad en cada edición de Once por Todos, al igual que la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada"- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Es importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.