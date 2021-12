Previsora del Paraná suma su aporte a Once por Todos: cómo colaborar

Cristian Martínez, gerente de la sucursal local de la Previsora del Paraná

Beneficiarios de Once por Todos

Qué se puede donar

¡Pero eso no es todo!

Transmisión

, detalló aque una vez más se sumarán a Once por Todos. Aseveró que tiene que ver con “la responsabilidad social de la empresa, por lo que decidimos apostar con todo y acompañar esta iniciativa. Nos entusiasma como empresa poder ayudar y colaborar, más en estos tiempos de pandemia, por la situación económica y social particular que se vive”.En ese lugar estarán los carritos solidarios. “Hemos implementado el poner dos cajas importantes, para que la gente pueda colaborar y donar” mencionó, agregando que la empresa “ha decidido crear una cuenta única en nuestro supermercado para que la gente que no es afiliada a Previsora del Paraná, pueda hacer su compra en este lugar, pudiendo tener descuentos, lo mismo que los afiliados, siempre y cuando hagan donaciones”, afirmó. Quién lo desee puede adquirir alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza, para donar.Los carritos estarán en horario de comercio y el miércoles 8, el horario será de 8:30 a 12:30.La empresa colabora con un merendero que “ya la semana pasada se fue con la primera partida. La gente colabora, ayuda; juntamos ropa, juguetes. El ver a los chicos sonrientes es impagable”, puso relevancia Martínez.Previsora del Paraná “tiene su sede en Corrientes capital, cuenta con más de 150 mil afiliados en diferentes provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Misiones, donde la principal cobertura es el servicio de sepelio y beneficios con electrodomésticos y en supermercados, farmacia, con importantes descuentos, agencia propia de turismo. Pagan una cuota mensual para el afiliado y su grupo familiar y los servicios son con vigencia inmediata”, comentó el gerente de la sucursal Paraná.Además, la firma hará el transporte solidario de los elementos que se donen, manifestó.Asimismo contó que la empresa “hizo una importante donación en su nombre, de lavandina, alcohol al 70 %, alcohol en gel, desinfectante para pisos”, elementos que serán entregados el día de la jornada solidaria.Previsora del Paraná está ubicada en calle España 582.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año,. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará una tLa transmisión será por