Más detalles de la Fiesta de Disfraces 2022: CampFest, pase sanitario y PreViaje

Paraná En 12 horas se vendieron 30 mil entradas para la Fiesta de Disfraces

Protocolos sanitarios

Predio y CampFest

Entradas

Pre-Viaje

La Fiesta de Disfraces de Paraná se prepara para su edición 2022, tras no llevarse a cabo desde el 2019. El viernes salieron a la venta las entradas, que en tan solo 12 horas unas 30.000 personas compraron la suya. Este lunes, la encargada de prensa de la Fiesta de Disfraces, Constanza Rosenbrock, brindó más detalles asobre la próxima edición.“Se trata de una fiesta muy esperada y solo el viernes se vendieron 30.000 entradas”, explicó y sumó que siempre las primeras jornadas de la venta de entradas son intensas, cuando los tickets se podían adquirir de manera presencial, se formaban largas colas en cercanías de los puntos de venta. En esta oportunidad, añadió que “el sitio de ventas colapsó en distintos momentos del día debido a la gran demanda y fuimos resolviendo los problemas técnicos ese mismo día”.Rosenbrock no confirmó los artistas que formarán parte de la grilla prevista para la nueva edición, solo detalló que “se está coordinando con los representantes de cada músico”.Consultada sobre la posibilidad suspender la fiesta por cuestiones sanitarias, indicó que “ de ser necesario probamente haya una reprogramación, pero vemos que los eventos masivos se están desarrollando y ahora se implementó el carnet sanitario y creemos que la fiesta lo va a adoptar”.Asimismo, destacó que aún no confirmaron si van a realizar el “campFest”, que es un campamento dispuesto a unos 200 metros de la fiesta y cuenta con instalaciones para que las personas puedan dormir en el lugar. Además, en ediciones anteriores brindaban diversos espectáculos, en la previa la fiesta. Rosenbrock, explicó que aún no está definido si se realizará y agregó: “Es una buena opción porque ofrecían unas 5.000 plazas”.En sintonía con esto,, ya que habrá más atractivos al aire libre y menos pistas bailables en carpas multitudinarias.“Todo se va a ir resolviendo a medida que se vayan conociendo más disposiciones sanitarias”, explicó.Sobre los precios de las entradas, dijo que “la entrada general estaba en un primer momento a 3.000 pesos y ahora está a 4.000; en tanto el vip que comenzó a 4.000 ese lote se terminó y volverá a venderse en el 2022”. En tanto, sumó que el costo del estacionamiento pasó de 750 pesos a 1.000 pesos. Además, "los packs para diez personas tienen un descuento menor a cuando salieron a la venta”, detalló.Además, este año, e, indicaron.El Previaje es un programa de preventa turística que reintegra el 50% del valor de tu viaje en crédito, para viajar y disfrutar de todos los destinos de Argentina, desde noviembre de 2021 y durante todo el 2022. El tope de reintegro para “la fiesta más manija” será de 5.000 pesos, pudo saber Elonce.Según el programa, se deben realizar las compras anticipadas en 2021 para viajar desde noviembre 2021 y durante todo 2022, en este caso, para ser parte de la FDD. Por cada comprobante que presentes recibirás el 50% de lo que hayas gastado a modo de crédito, para realizar más compras en el sector turístico hasta el 31 de diciembre de 2022.“Tanto el ticket de entrada, el estacionamiento o el sistema para consumir dentro de la fiesta, se puede ingresar en el sistema Previaje y el máximo de devolución es 5.000 pesos”, informó Rosenbrock y detalló quPara poder comprar las entradas, se debe ingresar a la página web http://www.fdd.com.ar/ con preventa limitada. Asimismo, informaron desde la organización que las pulseras se entregarán a partir del 12 de febrero de 2022. “Se acordará con los clientes si la forma de entrega, si se envía a domicilio o las retiran por algún lugar”, culminó.