Once por Todos: “La solidaridad es ayudar al otro sin esperar algo a cambio”

Cada vez falta menos para la jornada solidaria Once por Todos – Ayudar Hace Bien- y más escuelas se suman a colaborar.Y también, diferentes instituciones y vecinales, dispondrán puntos de recepción de donaciones, que estarán ubicados en clubes y plazas de diferentes zonas de Paraná.La Escuela Nuestra Señora de la Esperanza realiza una colecta interna y estará recibiendo donaciones de alimentos no perecederos, pañales, y elementos de limpieza que luego serán entregados a los distintos beneficiarios de Once por Todos.“La solidaridad nos convoca y estamos ayudando a familias que lo necesitan”, valoró la directora del establecimiento educativo, Andrea Trosero, a. Agregó que “día a día vamos sumando cosas para la colecta, la comunidad es muy comprometida y estaremos juntando hasta el 8 de diciembre”.La docente destacó que en la escuela priorizan la enseñanza de valores y practicas para ayudar a los demás. “Los niños a través de una mirada transmiten todo lo que les pasa y muchas veces con un granito de arena estamos ayudándoles mucho desde nuestro lugar”, sostuvo.“A los niños les inculcamos permanentemente la importancia de ayudar al otro,”, expresó, la docente a cargo de 4to grado, Daiana.Una alumna de 4to grado, Renata, dijo que para ella la solidaridad es “”. Además la niña contó que su familia tiene un minimercado y durante la pandemia realizaban entrega a domicilio a las personas que estaban aisladas por coronavirus.Otra alumna, Milagros, sumó que”.“Ser solidario es ayudar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio”, valoró un niño Julián. El pequeño sumó que la solidaridad también es acompañar al otro; “un día mi hermano estaba triste y fui le di un fuerte abrazo y se sintió mejor porque no estaba solito”, relató.“Compartir momentos con la familia o personas que están solos, eso es ser solidario”, dijo una niña. “La solidaridad es sentirse bien cuando hacemos algo bueno por el otro”, valoró Luisina.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada "María Reina Inmaculada 99"- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron aEs importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.