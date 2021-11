Denuncian agresión con cuchillos y que un chico perdió un diente en una escuela

Padres se reunieron frente a la Escuela E.E.T. 3 "Teniente Luis Cenobio Candelaria" para denunciar hechos de violencia registrados en el establecimiento de la Base Aérea de Paraná.Carolina Godoy, mamá de un alumno de primer año segunda, dijo aque “el nivel de violencia adentro de la escuela es insostenible. Lo que le pasó a mi hijo de 12 años el martes estaba hablado. Se nos aseguró que dentro de la institución no le iba a pasar anda”.Al respecto, detalló que “estaba en hora libre esperando el ingreso a taller. Fue atacado por otro chico mayor, de 16 o 17 años. Lo tomó del cuello en un pasillo y lo quiso ingresar a un aula donde había otros alumnos. Pudo zafar y se fue con los compañeros”.Sin embargo, “al rato volvió y le pegó dos piñas en la cara, le lastimó la boca, la nariz y perdió un diente”.Contó que “esto empezó con un chico que a mediados de septiembre fue puesto en el curso de mi hijo porque tenía problemas con quienes eran sus compañeros. Apareció con un celular que supuestamente era encontrado, pero lo había robado. A mi hijo y a otros chicos los llamaron a Dirección para preguntar sobre el aparato. Ahí empezaron a suceder estas cosas”.La mujer lamentó que “esto le frustró su sueño, porque no puedo seguir mandando a mi hijo acá. Siempre su sueño fue hacer la carrera de militar, pero eso no va a poder ser. Mi hijo tiene 12 años, no puede ser que no haya un preceptor o alguien mirando. No lo cuida nadie, denunció”.Por su parte, Roxana Brodsky mamá de un compañero, refirió que “hay muchos casos de violencia, pero nos han dicho que dentro del ámbito escolar los chicos no deberían sufrir ningún peligro”, pero los sucesos de este tiempo “se fueron incrementando”.Enseguida afirmó que “hubo agresión con cuchillos en los baños. Hoy los padres no tenemos acceso a la escuela y la rectora no quiso atender al padre del nene agredido”.“Tenemos que retirar a nuestros hijos que son educados porque quedan a merced de esta gente. No te da seguridad traer tus chicos a esta escuela. Las nenas son acosadas. Esperamos que la rectora digan qué protocolo van a aplicar y que se tomen determinaciones con estos chicos problemáticos”, enfatizó.Tamara Benítez, mamá de un alumno de primera cuarta contó que “mi hijo viene sufriendo bullying. Lo empecé a notar raro y empecé a investigar su celular y con los compañeros. Me fui enterando se le burlaban por cómo vestía, por su pelo o por una verruguita en el ojo”.“Revisé su celular y el lunes encontré un video donde lo golpeaban en el baño de talleres. Fue en septiembre y el profesor lo sabía. Por qué no avisó”, cuestionó.“A él le encanta estudiar y va súper bien en la escuela. Ahora tenemos que sacarlo por culpa de los demás”, sostuvo Benítez, quien dijo que luego de que ella planteara la situación en la escuela “hasta el viernes suspendieron a los agresores. Estoy tranquila por estos días. Ayer todo el curso estaba feliz por eso, porque los molestan a todos”, completó.