El cine Rex de Paraná cerró sus puertas

Después de 83 años actividad, este jueves cerró el Cine Rex en Paraná. Asfixiado por deudas acumuladas durante el cierre obligado por las restricciones que impuso en 2020 la pandemia de coronavirus, los administradores de la sala decidieron bajar la persiana y este jueves iniciaron el proceso de desalojo para entregarla a sus dueños, la Sociedad Italiana.Juan Carlos Sánchez, administrador del Cine Rex y también del Cine Círculo, comunicó hoy la mala nueva. “En este momento estamos haciendo la mudanza de todas las cosas. Lamentablemente, un cine que nunca cerró, que pasó por distintas firmas, tiene este final. Fue uno de los pocos cines que se mantuvo hasta ahora desde la época dorada, cuando en Paraná había 10 u 11 salas. Desgraciadamente hoy, después de la pandemia, y de la pospandemia, nos enfrentamos a problemas económicos que nos llevan a tener que cerrar la actividad en este cine. Con mucho dolor porque se ha trabajado mucho para atraer al público”, explicó.El contrato de alquiler venció el último 31 de agosto, y según el administrador, las condiciones que puso la entidad para renovar el contrato resultaban de imposible cumplimiento: de un canon locativo mensual de $130 mil pasaría a $230 mil. «Es una suma que nosotros no podemos pagar, y creo que mucha gente no puede pagar esa suma. Hoy por hoy, los gastos para mantener el cine abierto son muchos, y la entrada de gente es poca. En otras épocas podíamos pagarlo, y lo pagamos, pero a esta altura no podemos. Hemos hablado con la Sociedad Italiana para tratar de llegar a un acuerdo, pero no hemos llegado a nada. Hoy es el último día”, contó durante una entrevista al programa A Mediodía, de Radio de la Plaza.En realidad, durante el último año, cuando el cine debió cerrar sus puertas por la pandemia, se acumularon alquileres sin cobrar que los dueños de la sala pretenden cobrar. Los administradores del Rex pretendieron una condonación, como ocurrió con la sala del Círculo Católico Obrero. “Hoy tenemos una deuda con Enersa de $700 mil pesos y que hay que pagar. El alquiler tampoco lo pudimos pagar. Los dueños pretendemos que abonemos el año que estuvo cerrado del cine. Son intransigentes. Y lamentablemente se trata de una deuda abismal. Tuvimos que tomar la decisión de cerrar”, señaló.