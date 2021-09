Vacunación contra el covid: aplicaron 700 dosis de Cansino en un día en Paraná

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para la jornada de este sábado estaba prevista la aplicación de 700 dosis de Cansino con turno previo- en el Complejo de la Escuela Hogar en la capital entrerriana.“Los jóvenes tienen interés de vacunarse y hoy hubo mucha gente joven entre 18 y 25 años”, dijo la coordinadora del operativo de vacunación, Olga Castañeda, a. Además, destacó que al tratarse de una vacuna de una única dosis la aceptación fue buena en la mayoría de los casos.Un joven de 18 años se mostró muy contento de recibir la vacuna y contó que “hace unos meses me inscribí y hoy me toco es un gran alivio”. Sobre la marca de la vacuna, destacó que le daba igual cualquier tipo “lo importante es la aplicación”, informó.En tanto, otra joven de 21 años explicó que “antes no me quería vacunar porque no salgo mucho y no soy de riesgo, pero es mejor estar prevenida”.