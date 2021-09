Limpian y desinfectan escuelas de Paraná en las que se votó el domingo

Finalizada la jornada electoral tras las PASO de este domingo, en las escuelas de Paraná transcurre un día de limpieza y desinfección de cara al retorno a las aulas previsto para este martes. Se recuerda que este lunes no hay actividad escolar en aquellos establecimientos educativos que fueron afectados a los comicios.“Nos ponemos en condiciones para que los chicos retomen mañana con sus horarios normales de clases. El personal de servicios auxiliares comenzó a las 7 con la limpieza y desinfección de todas las aulas, el patio y los baños para dejar la escuela en condiciones”, comunicó ala secretaria de la escuela primaria Nº198 “Maestro Entrerriano”, prof. Mariana Coradini.De acuerdo a lo que explicó, “la escuela fue hallada en condiciones, mucho mejor que en años anteriores, porque no dejaron mucha yerba que siempre era algo que quedaba tirado debajo de los bancos; y los baños también estaban en orden y en condiciones”.“La escuela recibe una partida de dinero para la compra de elementos de desinfección, además de barbijos y alcohol en gel, y con ese monto se realiza esta limpieza”, informó.Uno de los ordenanzas, Guillermo, comentó que se baldean las galerías y los baños con cloro y desodorante de piso. “Cada vez que hay elecciones se hace esta limpieza general”. “La escuela, en comparación con elecciones anteriores, fue hallada de diez, porque no había papeles, ni botellitas, ni yerba tirada en el piso como en años atrás. La mugre fue arrojada a los tachos”, ponderó.Los bancos, pizarrones y picaportes se desinfectan con lavandina; también se retiraron afiches y diarios con los que se empapelaron las aulas que oficiaron de cuartos oscuros.