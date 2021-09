Comenzó un nuevo operativo sanitario para registrar personas sin vacunar

El operativo comenzó en el barrio Francisco Ramírez. Personal de la Subsecretaría de Salud y del Nodo Epidemiológico de la Municipalidad, junto al Centro de Salud Apolinario Osinalde, recorrieron casa por casa la zona para registrar a personas que aún no se vacunaron o les falta la segunda dosis.



“De este relevamiento, en el Barrio Francisco Ramírez, inscribimos a dos personas, una de 91 años que no tenía ninguna dosis aplicada y otra de 72 años, que se había registrado por la plataforma, pero perdió el turno cuando la llamaron y no pudo aplicarse ninguna. Casos como estos nos aparecen seguido en los rastrillajes”, describió Silvina Saavedra, subsecretaria de Salud.



En esta ocasión, se inscribieron personas de avanzada edad, consideradas de riesgo y que por falta de movilidad no acudieron a la vacunación el día que fueron notificados.



Desde el inicio de los rastrillajes a la fecha, unas 1500 paranaenses, de barrios en situación de vulnerabilidad o alejados de los centros de vacunación, obtuvieron las dos dosis. Entre los barrios rastrillados, en el área programática del Centro de Salud Municipal San Martín, se inocularon personas de Mosconi I, Mosconi II y III, Mosconi Viejo, Nuevo, San Martín y Antártida Argentina. En el área del Centro de Salud Kentenich, se vacunaron personas de los barrios El Perejil y Los Berros; del Centro de Salud El Charrúa, se vacunaron personas que viven en los barrios 4 de Junio, Gobernador Maya, Las Rosas y El Trébol. También recibieron la primera dosis, vecinos y vecinas del barrio El Radar. En el área programática del Centro de Salud Toma Nueva, completaron el esquema de vacunación.



“Recorrer los barrios, hablar con los y las vecinas, nos permite conocer cómo viene la vacunación en esa zona y, en caso de que no se hayan aplicado ninguna, les consultamos los motivos. Por eso, de acuerdo con el plan rector provincial, inscribimos a las personas que desean vacunarse y, en coordinación con el Ministerio de Salud, nos dan las dosis para aplicarlas en los centros de salud o CIC más cercano a las viviendas relevadas”, destacó Saavedra.



Además de la inscripción en papel, quienes están realizando el rastrillaje lo hacen en forma digital. “Estamos digitalizando los datos de las personas que deseen vacunarse, esto nos permite un trabajo más eficiente y rápido”, destacó Pierino Goette, trabajador del Nodo Epidemiológico Municipal.



María Rosa Godoy y Silvia Fernández, ambas Agentes Sanitarios del Centro de Salud Osinalde, realizaron el rastrillaje cada por casa en el barrio Francisco Ramírez. “Estuvimos anotando para las primeras y segundas dosis a personas, fue una tarea positiva”, indicaron.



Mirta, de 72 años, decidió reinscribirse para recibir la vacunación. “Me quiero vacunar porque el día que tenía turno, me enfermé y después no me pude inscribir más. Así que me viene bien que hayan pasado por mi casa”.