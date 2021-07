Masiva concurrencia para vacunarse sin turno en el Hospital de La Baxada

Gran cantidad de paranaenses mayores de 30 años concurrieron este viernes por la mañana a la convocatoria sin turno para colocarse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Desde el nosocomio estiman que se trataba de una cantidad récord y que a media mañana rondaban las 4.000 personas, según adelantaron al móvil de. En esta jornada aplicaban Sinopharm.La masiva concurrencia podría verificarse en la larga fila que se formó, pese a la agilidad y rapidez habitual con la cual se iban aplicando las dosis.Los testimonios daban cuenta de que por diversos motivos no habían sido vacunado antes: algunos porque no los habían convocado, otros por haber estado cursando la enfermedad cuando tenían el turno y otros señalaron a este medio que esperaron tener más información sobre los efectos que la vacuna causaba para finalmente decidirse a concurrir.“Estaba esperando hace rato. Me habían llamado, pero justo estaba aislado por haber sido positivo. Estoy feliz. Hay mucha gente, pero es muy rápido. Es importante vacunarnos. Yo la pasé bastante mal, así que esto es para mejorar, pero igual hay que seguir cuidándose”, remarcó un joven aOtra mujer expresó que “no estaba en Paraná cuando me todavía. Yo nunca dejé de trabajar, así que está buenos estar más protegidos”.Asimismo, una recientemente vacunada expresó que “tuve coronavirus, por lo que tuve que esperar unos días. Mi cuñada me dijo que si no me vacunaba no veía más a mi sobrino”, expresó con una sonrisa, a la vez que reflexionó que “también lo hago por mi mamá y mi familia” en generalUn joven con muleta contó que “no me había anotado. Le tenía un poquito de miedo. Toda mi familia y mis amigos ya se vacunaron. Cuando llegué había muchísima gente”, manifestó.“Por fin. Soy psicóloga. Estaba esperando hace rato la vacuna. Me inscribí, pero estuve esperando. Es rapidísimo. Es para aplaudir, ojala fueran todos los trámites así”, expresó una profesional al retirarse del nosocomio.Y un camionero refirió: “Me había inscripto, pero no me habían llamado. Me sorprendió lo rápido que va. Ando con mucha gente, así que vacunarse es una seguridad para todos.“Me llegó el turno y no podía. Lo he seguido por Elonce y nunca vi tanta cola. No obstante, en menos de 20 minutos ya estamos vacunados”, completó otro hombre.