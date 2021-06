“Hay muchos chicos que están fuera del sistema y eso trae deserción” escolar

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Este martes se retornó a la presencialidad en todos los niveles educativos en las escuelas de toda la provincia de Entre Ríos. Este regreso se da en medio de una medida gremial docente, donde los sindicatos convocan a los maestros a seguir trabajando desde la virtualidad.



Sobre cómo trascurre esta etapa en el nivel secundario, el vicerrector de la escuela secundaria Nº 3 “Monseñor Doctor Abel Bazán y Bustos”, Mario Gómez dio cuenta de una preocupante situación que se registra con aquellos estudiantes que han perdido conexión con el establecimiento y están al borde de la deserción escolar.



“Atendiendo al llamado del gremio, muchos docentes han optado por trabajar desde la virtualidad y muy pocos chicos vinieron a la presencialidad. Hay una decisión de los padres de no enviarlos porque sienten que no saben cómo es bien la situación”, dijo Gómez en diálogo con Elonce TV.



Al hacer referencia a la virtualidad, explicó que “no es muy completa porque muchos chicos tienen problemas de conexión; la escuela habilitó un sector para que vengan a descargar los contenidos que se van subiendo a la nube y van conformando sus carpetas. Cuando vuelven a la presencialidad corrigen y van ampliando los conocimientos”.



“La situación es muy heterogénea y no se puede generalizar. Hay familias que tienen un solo teléfono para cuatro chicos y otras que no pueden abrir los archivos PDF en sus celulares y se hace muy difícil trabajar en esta virtualidad. También hay gente que no tiene computadoras”, puntualizó la autoridad escolar.



Gómez remarcó que son “muchos” los alumnos con problemas de conectividad y “hay muchos chicos que no los hemos localizado, que ese es otro problema. Como el año pasado estuvieron desconectados, este año quedaron fuera del sistema, lo cual es más grave, ya que lamentablemente eso trae una deserción”.



“Si normalmente antes de la pandemia teníamos problemas para convocar a los chicos y a los padres para que no dejaran la escuela, con esto se agudizó mucho más el problema de la deserción”, puntualizó. Tras ello, indicó que “cuesta mucho motivar a los chicos, es uno de los problemas fundamentales que tenemos. El sentido de la obligación con la educación de los chicos y de los padres es una cosa y cuesta mucho luchar contra eso. Hay que convencer a los papás y a los chicos que educarse es una opción y también es una obligación que ellos tienen. La educación no sólo tiene que mirarse como un derecho sino también como una obligación, pero ese discurso no está muy difundido y ahí es donde empezamos a fracasar: no voy total no pasa nada. La familia se tiene que involucrar en la educación”, reflexionó finalmente Gómez. Elonce.com