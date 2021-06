Le prestaron una flauta y con esfuerzo logró comprarse su propio instrumento

Ian, un joven de 14 años toca la flauta y deleita a los paranaenses que transitan por la peatonal San Martín de Paraná.“Vivía en Córdoba y con mi familia nos vinimos a vivir a Paraná. Cuando conocí la peatonal, siempre quise tocar la flauta acá”, expresó ael joven, desde el mes de febrero comenzó a interpretar canciones sobre calle San Martín.Entre su repertorio, el joven toca: el himno nacional; Rolling in the Deep de Adele; My Heart Will Go On, la canción de la película Titanic de Celine Dion; entre otros grandes clásicos.Ian contó que “aprendí a tocar la flauta en una banda municipal de Córdoba”. Cuando llegó a la capital entrerriana, comenzó a tocar en la peatonal a “la gorra” y cuando juntó el dinero suficiente logró comprarse su propio instrumento.El joven, asiste a la escuela y los días que “puede” disfruta de su pasión en Paraná: la música.