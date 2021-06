Vacunaron a 2.000 personas entre 40 y 49 años contra el covid: “Es el futuro”

En el marco del plan rector de vacunación contra el Covid-19, este miércoles se desarrolló una jornada masiva de inoculación en el hospital de la Baxada “Dra. Teresa Ratto” de la capital entrerriana. En esta ocasión, 2.000 personas entre 40 y 49 años recibieron la primera dosis de la Sputnik V.“Estoy muy contenta, es una alegría tremenda”, dijo una mujer muy emocionada y con lágrimas en los ojos tras recibir la vacuna, a. “La vacuna sirve muchísimo, es el futuro no creía que nos iba a tocar tan rápido. Este año de pandemia fue muy duro, perdí a un allegado", valoró.Por otro lado, una mujer señaló que “estoy feliz, la estaba esperando mucho”. Contó que tiene hijos adolescentes y espera que prontamente sean vacunados: “Este tiempo fue muy duro para ellos, gracias a dios no tuvieron problemas de conectividad, pero hay personas que si lo sufrieron”.“Desde el primer día que abrieron la vacunación nos anote a todos y por suerte mi mamá ya fue vacunada. Hay que cuidarse y pedir que esto termine rápido”, culminó.En tanto, una mujer destacó la posibilidad de recibir la vacuna y declaró: “Este año fue terrible con los chicos y las clases virtuales, esperamos que todo cambie y mejore”.“Me anote hace muy poco y el ritmo de vacunación va muy rápido. Esperamos que todo mejore y salgamos adelante”, valoró un hombre y añadió que “siempre trabajé pero sé que no todos pudieron hacerlo y ojala todo mejore y vuelva a la normalidad”.