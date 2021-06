En lo que va de 2021, un cementerio ya alcanzó el promedio anual de entierros

“Evidentemente, el coronavirus ha traído estos resultados, un aumento en los entierros, tanto en el cementerio municipal como en el Parque de La Paz”, comunicó ael sacerdote Mario Taborda.Según indicó el párroco, se acompañan todas las sepulturas. “También se ofrece el servicio pastoral, de oración y acompañamiento al dolor para todas las familias”, indicó.“Vemos muchas menos personas en los acompañamientos porque no pueden venir tantos a despedir, y los deudos quedan muy dolidos. Es una situación que entristece mucho, porque además de la pérdida, la partida de los seres queridos, el no poder acompañar y despedir… que para nosotros, humanamente, es tan importante”, lamentó Taborda.Por su parte, el coordinador parroquial Omar Hillairet, reveló: “Cada semana se incrementa la cantidad de ingresos de cadáveres de fallecidos por Covid-19”., alertó al recalcar: “Además, el año pasado eran adultos mayores y ahora notamos muchas personas de 40 a 50 años”.Asimismo, el coordinador subrayó que se cumplen los protocolos por coronavirus. “No tenemos una cantidad estipulada de personas que pueden ingresar, porque no le podemos negar el ingreso a un familiar que se acerca a despedir a un ser querido, si vienen hasta 50 personas, las dejamos entrar. Pero siempre les pedimos que respeten la distancias y tenemos la ventaja de que el cementerio es un espacio abierto, excepto en las galerías”.“Lo importante es estar y acompañar. A veces, un gesto es más que una palabra; un abrazo dice tanto y hasta de eso nos vemos privados. Uno en su vida diaria reza a Dios, pero en un momento de tanto dolor, la oración toma una dimensión especial”, completó el sacerdote y agregó: “La muerte tomó una dimensión más comunitaria y eso también despierta una conciencia a la limitación, relativización de muchas cosas; algunos entran en un estado de tristeza muy importante y otros empiezan a comprender la finitud de las cosas”.