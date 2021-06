Tío y sobrino trasladan gratis a abuelos que deben vacunarse contra el Covid-19

Ante la adversidad por la pandemia, los gestos solidarios se siguen replicando. Todo comenzó cuando iniciaron los operativos de vacunación contra el coronavirus en el hospital La Baxada: sobre sus escalinatas se observaban las filas de adultos mayores, algunos con bastón y otros con dificultades para caminar. Cuando tío y sobrino compartieron la inquietud que les generaba el pensar en aquellos que no podían llegar hasta el nosocomio de calles Gral. Alvarado y Espejo, juntos idearon el proyecto de trasladar de forma gratuita a los imposibilitados de poder aproximarse hasta el lugar.“Prestamos un servicio a nuestros abuelos para que ellos se puedan trasladar desde su casa hasta su lugar de vacunación”, le contó Nahuel Glanc a. Es que el gastronómico de 30 años, junto a su tío Ángel Glanc, se ofrecen para transportar -de forma gratuita- a los adultos mayores que deben ser inoculados contra el coronavirus.“Se hizo una publicación en redes sociales, en la que dejamos mi número de teléfono y el de mi tío, esto llegó a muchas personas, y de esa manera, los interesados se comunican con nosotros para coordinar”, explicó Nahuel al remarcar que el servicio que brindan “no tiene ningún tipo de costo, es totalmente voluntario y solidario, porque está dirigido para nuestros abuelos”.Consultado sobre cómo surgió la iniciativa, éste rememoró que fue “en una charla con mi tío al ver la necesidad de la gente, de ver que a los lugares de vacunación llegaban caminando con bastón, personas que no tienen auto o que por algún problema económico no pueden pagar un taxi o un remis”.Nahuel se encontraba junto a Abelardo Falcón, a quien esta mañana buscó de calles Vucetich y 3 de Febrero para que reciba su dosis contra el Covid-19 en el hospital La Baxada.“Me llena de orgullo acompañar este proceso de vacunación. Vengo de una familia que siempre ayudó a otras personas, como comedores comunitarios, siempre ayudando. Entonces, uno de chico mama eso y ya lo llevo en mí”, aseguró el joven solidario. “Desde donde se puede ayudar, hay que ayudar”, remarcó.Abelardo, por su parte, contó que tiene dificultades para caminar y fue por eso que acudió a la ayuda de Nahuel. “Es una cosa muy buena la que está haciendo y estoy muy agradecido, porque si no fuera por él, no llegaría porque no conocía el hospital nuevo”, sostuvo el hombre a“Es un orgullo muy grande hacer esto por todos ustedes”, le dijo Nahuel a Abelardo, mientras ambos se miraban a los ojos.