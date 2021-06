Padres de alumnos pidieron con “ruidos de bocinas” el regreso a las aulas

Según expresa el Decreto Provincial, al que pudo acceder Elonce, dada la situación de alarma epidemiológica en la que continúan Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, las clases continuarán en formato virtual en estas ciudades.Un grupo padres, se congregaron este miércoles, en Casa de Gobierno, para expresar su disconformidad y reclamar “la vuelta a la presencialidad”. En esta oportunidad, dada las restricciones, se realizó una caravana “con bocinazos” por el casco céntrico de la localidad. Los autos, realizaron un recorrido, previamente establecido: Partieron desde el Consejo de Educación, pasaron por el Copnaf, Sadop, UDA, AMET, y las dos sedes de AGMER.La convocatoria comenzó pasadas las 17 horas y culminó alrededor de las 18. Elonce TV, observó a padres y madres junto a sus hijos, con banderas de Argentina y carteles pegados en sus vehículos, pidiendo la presencialidad en las escuelas., recorrió las inmediaciones de Casa de Gobierno de Paraná y recabó algunos testimonios de los presentes.“Pedimos que abran las escuelas, no es lo mismo la virtualidad de que los alumnos vayan a las aulas. Los padres seguimos trabajando y no somos docentes para enseñarle a los chicos. Es muy difícil”, manifestó a Elonce TV una mujer desde su auto.En tanto, una pareja que participó de la caravana, señaló que “queremos que los chicos vuelvan a las clases presenciales. Sostenemos que al tener todo abierto, los contagios no van a bajar. En las escuelas se cumple el protocolo”.“Queremos que abran las escuelas, los chicos tiene derechos a estudiar”, agregó una mujer parada en la calle. “Entendemos la situación, pero las escuelas no son una fuente de contagio, son una fuente de detección por el protocolo que usan”.