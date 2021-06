El hospital San Martín reprograma turnos para el mes de agosto

En el marco de la pandemia por el coronavirus y la gran cantidad de casos positivos que demandan atención, el hospital San Martín de la capital entrerriana decidió reformularse para dedicarse a la atención de estos pacientes.En diálogo con, Adriana Benmelej, secretaria técnica del nosocomio explicó que “se suspendieron los controles para el individuo sano. Hay que dejar en claro que todo lo que es urgencias y emergencias son atendidos y todo paciente que amerite ser atendido en la inmediatez se le dará un turno”.“La semana pasada debido a la situación, estamos reconvirtiendo nuestro hospital a un hospital de atención de pacientes covid. La demanda de internación que ha habido en el último tiempo ha sido muy grande por lo que se han redistribuido las salas de internación y adecuado para poder atender pacientes”, señaló Benmelej.Esto trajo como consecuencia “que tengamos que aumentar la mano de obra del personal de salud, por lo tanto, a los médicos que atendían en los distintos servicios los afectamos a la atención de estos pacientes porque la demanda es imperiosa”.En este sentido, remarcó que “aquellos que necesiten ser atendidos, como pacientes oncológicos, neurológicos y todo aquel que tenga una demanda por algo que le esté pasando en el momento, será atendido”.Consultada sobre los turnos de los distintos servicios, dio cuenta que “se están reprogramando para más adelante, para el mes de agosto, que esperamos que esto se tranquilice. Si los llama un número desconocido les pedimos que atiendan porque estamos usando números que no son del hospital, son líneas prepagas. Estamos llamando a todos los pacientes, y pedimos que estén atentos”.Las internaciones, por ejemplo ginecológicas y cardiológicas, “se están derivando a otro tipo de nosocomio y aquellas cirugías que no podemos abordar también. Lo urgente se atiende, el paciente no se abandona. Lo postergable se posterga y lo impostergable no”.Por otra parte, Benmelej adelantó que se está trabajando en un dispositivo mediante el cual el paciente pueda pedir sus recetas de medicamentos a través de WhatsApp. Una vez hecha la solicitud “se harán los trámites en el hospital para que vengan directamente a buscar su medicamento”.Paso seguido, recordó que siguen las restricciones en el ingreso al San Martín. “Tenemos que vigilar el distanciamiento social y evitar brotes de covid por gente que viene de afuera o por los propios pacientes del hospital”.Finalmente, la secretaria técnica del hospital manifestó que “estamos trabajando a energía cero, pero seguimos para tratar de resolver el problema que nos está afectando”.