Piden apuntalar el algarrobo negro, que cobijó a Belgrano en su paso por Paraná

En la ciudad de Paraná hay un árbol de más de 500 años, sobre el cual según cuenta la historia, descansó el General Juan Manuel Belgrano en una de sus campañas. Se trata de un algarrobo negro que está emplazado en calles Florentino Ameghino y Enrique Acebal, en el barrio de La Floresta.En el marco de un nuevo aniversario del nacimiento del creador de la Bandera argentina,dialogó con Santa Carrasco Cáceres, quien se encarga de cuidar y proteger la especie que supo cobijar bajo su sombra al prócer nacional.“Vivo luchando por el árbol, quiero que siga para arriba y he llamado a la municipalidad para que me den una mano porque necesito que lo apuntalen, hay que seguir sosteniéndolo para que dure muchos años más”, expresó la mujer para agregar: “es algo histórico, es nuestro y tenemos que cuidarlo entre todos”.Santa indicó que el árbol “es inmenso y siempre estoy cuidando que no venga alguien y lo corte. Es patrimonio protegido. Acá paró el General y cuando vino esto era todo campo, había arroyos. Es bueno y tenemos que defenderlo con uñas y dientes”.Recordó que hasta antes de la pandemia, delegaciones escolares se hacían presentes en el lugar para conocer “el árbol de Belgrano” y también turistas, muchos de los cuales le pedían una semilla.Finalmente, la mujer señaló que para apuntalar el algarrobo “hay que sacar un techo; es algo muy importante para nosotros y hay que protegerlo porque todavía sigue vivo. Es un orgullo para mí estar desde hace 23 años en este lugar”, remarcó finalmente Santa.