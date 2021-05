Secuestraron un auto que trabajaba en UBER, pero no está habilitado en Paraná

En los controles, personal de la Subsecretaría de Transporte detectó un vehículo sin identificación ni cuaderno habilitante y trabajando con pasajeros, según consignó el chofer, bajo la plataforma UBER, servicio que no se encuentra habilitado en la ciudad de Paraná.“Esto motivó el secuestro del vehículo y las actuaciones pertinentes ante el Juzgado de Faltas”, indicó el subsecretario de Transporte, Diego Dlugovitzky y agregó que, "ante estas irregularidades las multas son importantes al tratarse de un servicio que no se encuentra habilitado en nuestra ciudad".El funcionario remarcó que en este tipo de servicio, se encuentran habilitados únicamente taxis y remises. “En ambos casos deben contar con las habilitaciones respectivas, trámites que se realizan ante el Municipio. En el caso de los taxis, son licencias particulares y en el caso de remises de las empresas”.Los vehículos que circulen fuera de esta reglamentación, son vehículos inhabilitados y para el Municipio se encuentran en infracción “por lo que se procede al secuestro inmediato del vehículo por estar prestando un servicio ilegal”, explicó.En los operativos no solo se constata el cumplimiento de las disposiciones que rigen para el transporte urbano de pasajeros en el marco de las restricciones vigentes, también se controla la documentación habilitante para la prestación del servicio de taxis y remises.