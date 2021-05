Notificaciones por fiestas clandestinas: las multas son de hasta de $60.000

Horario reducido por restricciones

El juez de Faltas de Paraná, Amado Emilio Siede, confirmó anteque se están cobrando las diversas multas por incumplimiento de las restricciones de circulación.“Las multas se gradúan de acuerdo a la gravedad de los hechos.”, confirmó Siede a“En tanto las multas por fiestas clandestinas y diversas cuestiones, donde la peligrosidad es aún mayor,s”, detalló y explicó hay un proyecto para elevar este monto, “porque no puede entender como las personas no acatan las normas”, sumó.En este sentido, detalló que se están reteniendo vehículos cuando los conductores no poseen el certificado habilitante para circular: “Se los sanciona y también la policía puede derivar la causa a la Justicia Federal”.Además, señaló que en este momento se entregan entre 30 y 40 rodados por día, que fueron secuestrados por diversas sanciones. “Hay personas que tienen una cantidad de infracciones, nunca respetan el cruce de semáforos o no cuentan con la documentación correspondiente”, aseguró.Tras conocerse el DNU con las restricciones dispuestas por la Nación, las cuales comenzaron a regir este sábado. Desde la Municipalidad de Paraná, informaron cómo trabajará el Juzgado de Faltas.El organismo atendió los días 26, 27 y 28 de mayo de 7.30 a 11 hs solo a aquellas personas con trámites de libre deudas, autos y motos retenidos. Los turnos que no son por estos motivos, se reprogramaron.“A partir del lunes vamos a recuperar la actividad más normalizada y se darán turnos para hacer diversos trámites como pagar multas, u otras normativas que se realizan acá”, informó.