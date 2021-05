Servicio Paraná- Santa Fe: piden se restablezcan frecuencias nocturnas

. Contó aque se moviliza entre las dos ciudades "por cuestiones de trabajo" y detalló su situación particular."Salgo de trabajar, martes y miércoles a las 22:30.", comenzó relatando. Agregó que este martes, mientras esperaba los colectivos que salían después de las 23 "un oficial de policía nos informó que no había otro servicio a Santa Fe".En esa situación "contemplamos entre los que estábamos la posibilidad de buscar un taxi para que nos traslade hasta allá pero sólo dos de los diez, estábamos dispuestos a pagar, por lo que desistimos de esa idea. Como tengo familiares en Paraná, pude resolver quedarme en esta ciudad. Había una enfermera que para resolver su situación tuvo que comunicarse con el hospital para pedir quedarse a descansar allí, hasta que se reanude el servicio. Fui indignante lo que pasó".De la misma manera resaltó que "en la página oficial de Etacer y Fluviales figura el horario de las 23 (Fluviales), y 23:10 (Etacer) como los últimos que salen de Paraná. Ninguno de los dos sale. En boletería de Paraná se me informó que se había decidido que el último colectivo salga a las 22 horas"."Me la tomaron y me indicaron que si en la página figuran esos horarios deben cumplirlo. Pero siempre los están cambiando, es una situación de total imprevisión", acotó.