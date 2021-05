Acusan a docente de incumplir protocolos y por supuestos videos discriminatorios

Un grupo de padres que envía sus hijos a la escuela Evaristo Carriego se presentó en la Comisaría 13 manifestando cuestionamientos hacia el accionar de una docente del establecimiento.Desde la Dirección de la institución educativa señalaron aque prefieren mantener en reserva la situación y que han hecho las presentaciones correspondientes ante el Consejo General de Educación. Se trataría de una maestra que sería parte de la comunidad educativa a partir de este año. Los progenitores habrían manifestado que la misma ha hecho público videos en Tik-Tok los cuales consideran discriminatorios o con contenido de maltrato hacia los alumnos.Mientras tanto, el jefe de la dependencia policial, Carlos Benítez, contó a este medio que los padres le informaron “de una situación particular con una docente. Los escuché, traté de informarme bien de la situación y comuniqué a la Fiscalía, desde donde me indicaron que se tomaran las denuncias correspondientes a los fines de evaluar si existe algún tipo de delito. Que no obstante ello, en caso de existir alguna denuncia contra el docente o la institución escolar, se diera intervención al INADI y se remitiera copia de lo actuado a la Dirección de Departamental de Escuelas”.Pese a ello, aclaró que por el momento “no tengo plasmada una denuncia, sino únicamente los comentarios de los padres. No hablan de un video, sino de actitudes de la docente hacia sus alumnos. Además, manifestaron que la misma no cumpliría con el protocolo” ya que, por ejemplo “se sacaba el barbijo o restándole importancia”.Benítez refirió que “configuración de delito penal, no existe. Pero recibiremos las denuncias en caso de que se apersonen. Se los asesoró y se retiraron para ver si harían una denuncia todos juntos o si lo harían de manera individual”.