Reclaman el pago de los daños por auto que destrozó el portón de una casa

El conductor de un automóvil Renault Kwid 0km perdió el control del rodado y destrozó el portón de ingreso de una vivienda. Tras el accidente, que ocurrió el jueves, los damnificados por los daños, reclamaron a través deque la aseguradora o el dueño del vehículo se responsabilicen por los daños.“Un auto subió por la vereda, no sabemos qué le pasó al conductor, y arrancó el arbolito, las rejas, la columna de luz de la casa de mi hermana y terminó contra un árbol”, explicó a, el vecino damnificado por el accidente, David. El siniestro ocurrió el jueves a la noche en calles Neuquén y Carriego, en Paraná.Según acusó, al conductor del auto registró 0,75 g/l de alcohol en sangre. “Nos dijo que se le había trabado el acelerador, que fue un desperfecto mecánico”, agregó.“Estamos esperando a que el seguro responda por los daños o que el muchacho se responsabilice por los daños porque al portón del garaje lo desprendió”, aseguró al dar cuenta que “al portón lo destruyó completamente y hay que hacerlo prácticamente a nuevo porque las correderas quedaron todas torcidas, las guías ya no sirven más, lo mismo que el temporizador”.“Fue terrible cómo se llevó todo por delante, y por suerte los chicos estaban adentro”, agregó la dueña de casa al lamentar: “No puedo sacar el auto, ni abrir ni cerrar el portón porque lo tuvimos que atar con alambre para que no se caiga, y por seguridad, para no quedar desprotegidos”.