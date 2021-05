Empleados del hospital San Martín volvieron a pedir por la paritaria sectorial

Trabajadores del hospital San Martín de Paraná volvieron a reclamar por la apertura de la paritaria sectorial. En la oportunidad, anunciaron que el jueves se movilizarán a la sede de la secretaría provincial de Trabajo.



“El reclamo es por salario digno para Salud”, argumentó a Elonce TV el secretario general del Sindicato de Empleados de la Administración Pública de la Provincia de Entre Ríos (SEDAPPER), Alejandro Escobar. Y en ese sentido, invitó a “trabajadores de centros de salud, hospitales San Roque y de Salud Mental para el jueves a movilización a la sede de la secretaría provincial de Trabajo, porque los sueldos son muy bajos desde enfermeros hasta doctores”.



Por su parte, el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Entre Ríos (SEPER), Horacio Barzola, argumentó que “desde 2018 a la fecha la inflación subió más del 150% y la recuperación social ha sido muy escasa, no acorde a la inflación”.



“Los sueldos no alcanzan ni para cubrir la canasta básica alimentaria que hoy está en más de 60.000 pesos”, argumentó al acusar que “sus derechos laborales y constitucionales están siendo vulnerados”.



“El reclamo es la apertura de la paritaria sectorial de Salud, porque los sueldos quedaron muy bajos. Vamos a cobrar $41.300 recién en junio y un enfermero poco más de $47.000”, sostuvo la delegada de ATE en el nosocomio, Laura Solanas.



“Y el argumento del gobierno provincial era que, si no se firmaba la paritaria, se retiraba la oferta salarial. Cobramos 36.000 pesos, si no hubiesen firmado no hubiéramos tenido el aumento a junio”, rememoró.



Consultada a la gremialista por qué el Ejecutivo entrerriano no abre la paritaria sectorial, ésta comentó: “Las presentaciones por el pedido de paritarias sectoriales están desde febrero y el gobierno alega que no puede abrirlas porque están sobrepasados por la pandemia”.



“Ya que el gobierno no tiene el gesto de abrir la paritaria sectorial, invitamos a todos los trabajadores de Salud para el jueves, a las 9, en calles Gualeguaychú y Perón, desde nos movilizaremos a secretaría provincial de Trabajo”, indicó. (Elonce)