Revelan que se recolectan hasta 290 toneladas diarias de residuos en Paraná

Hace algunos días la Municipalidad viene realizando un relevamiento con respecto a la cantidad de residuos que se recolectan por día y sus respectivas zonas. Esto surge a raíz de la necesidad de implementar más contenedores en algunos lugares y para evitar sobrecargas en el trabajo de los camiones recolectores.Recordemos que, a partir del rediseño del sistema, se planteó la creación de una nueva Unidad de Recolección Central de Residuos Sólidos Urbanos, que abarca todos los circuitos de carga trasera y lateral.Si bien ya se piensa en una próxima inversión para seguir modernizando el sistema de recolección diario, desde que se incorporaron las 11 unidades compactadoras 0 kilómetro y los 1.000 contenedores plásticos de carga trasera, autoridades municipales señalan que se pudo notar un avance significativo en la ciudad y una mejora en el sistema de recolección de los residuos.Actualmente, el Volcadero municipal recibe un promedio de 290 toneladas de residuos los días de mayor recolección que son los lunes y martes.El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Emanuel Redondo, señaló que “el balance en estos primeros meses del año sigue siendo positivo, estamos muy satisfechos con lo que se viene haciendo, seguimos trabajando y analizando diferentes situaciones para poder corregir y que el servicio sea más eficiente”.Consultado sobre el control del peso de la basura que se recolecta diariamente agregó que “se hizo un registro de toda la carga diaria que tenemos de residuos en los días de mayor generación como ser los lunes y martes, lo cual nos aporta datos de lo que es la recolección de los distintos circuitos que están establecidos en las jornadas de trabajo para poder trabajar por un lado en el cuidado de los equipos que no vayan excedidos de peso, y también saber que actualmente el día lunes es el de mayor carga en donde se recolectan 290 toneladas”.“Esto nos permite también poder sectorizar la ciudad y saber que zonas son las de mayor generación y cuáles son las de menor”, indicó.Hace algunos meses se implementó un nuevo sistema de monitoreo satelital, sumado al desarrollo de una sala de control, que permite revisar el proceso en tiempo real, tanto de los recorridos y las zonas abarcadas, como del movimiento y las acciones de los vehículos pertenecientes a la flota de la Secretaría.En promedio se recorren diariamente 2.000 kilómetros al día entre todos los camiones compactadores para concretar la recolección de toda la ciudad.“Por pedido del intendente Adán Bahl seguimos analizando nuevas inversiones para fortalecer el esquema de recolección, si bien está siendo positiva esta primera evaluación en cuanto a la recolección, estamos latentes a nuevas alternativas que el mercado nos brinda en cuanto a nuevos equipamientos”, dijo el entrevistado al añadir que “estos datos que venimos recolectando en estos días son una importante ayuda porque nos permiten trabajar sobre algo concreto para poder avanzar. Hoy estamos pensando en llevar los contenedores laterales que hoy tenemos en el microcentro a algunos barrios”.Para el funcionario, “es una inversión muy costosa con equipamiento cien por ciento importado, entonces al tener estos datos de cuáles son las zonas que más lo necesitan nos permite redireccionar esa inversión hacia las zonas de la ciudad que realmente hoy más lo necesita”.El sector oeste de la ciudad genera prácticamente el 25 por ciento de la basura de toda la ciudad y hacia esa zona es donde se piensa avanzar desde la municipalidad con la instalación de los contenedores laterales.“La zona oeste hoy es la que más residuos produce y tenemos incluso próximo a entregar en la zona 600 viviendas y otras 500 que están en construcción. Todo lo que se suma a la densidad poblacional incrementa la generación de residuos”, indicó Redondo.“Más allá de lo que sería la parte operativa de nuestra parte en colocar contenedores y trabajar en las avenidas para poder aliviar la carga de los contenedores plásticos, también estamos analizando dentro de nuestro equipo de la secretaria, elevar proyectos al concejo deliberante que traten a los grandes generadores de residuos por un lado y también que se pueda analizar cuando en Paraná se aprueban distintos proyectos de urbanización para que en ese mismo proyecto podamos tener antes de que se habilite los contenedores en el lugar”, puntualizó Emanuel Redondo.“Es decir, sumado al resto de las exigencias que se obligan, esto es muy importante y hace a la vida cotidiana, para los vecinos es una inversión menor pero para nosotros es muy importante”, sostuvo.Hace algunos días, la municipalidad incorporó un topador con oruga para trabajos en el Volcadero. En esa línea, Emanuel Redondo expresó a: “Estamos muy contentos por la intención del intendente de seguir invirtiendo en lo que hace a la gestión de los residuos, en este caso un topador. Nosotros cuando llegamos a la gestión no contábamos con máquinas para realizar la tarea y tuvimos el apoyo de Vialidad hasta que pudimos adquirir esta máquina”.Después subrayó: “Hemos recibido también una pala cargadora desde el Ministerio de Ambiente de la Nación que también viene con destino al Volcadero”. Y, finalmente: “Es un gran avance y les facilita la tarea a los compañeros municipales que están trabajando ahí los siete días de la semana y nos permite también proyectar a futuro”, concluyó.Por otra parte, el coordinador general de Servicios Públicos, Lucas Feltes, indicó que recibieron muchos pedidos de nuevos contenedores al 147. “Si bien nosotros sabemos la demanda que hay, tenemos equipos que permanentemente analizan y recorren los circuitos”, comentó al hacer notar “por ahí hay gente que reclama que instalemos uno en todas las cuadras pero también tenemos que ver por donde pasa el camión recolector y en ese sentido le pedimos la comprensión a la gente”.Uno de los principales problemas que en muchos casos perjudica el funcionamiento de la recolección es lo que se tira dentro de los contenedores.En ese sentido, Feltes agregó que “se ven muchos residuos que no están permitidos en los contenedores como ser las ramas y hierros que nos están complicando la recolección”.“Ahora en la temporada de poda mucha gente empieza a sacar las ramas y no las debe dejar en el contenedor, sino que debe llamar al 147 y sacarla a la vereda nomas para que cada unidad municipal la pueda retirar. Estamos teniendo mucha rotura de contenedores por el mal uso de los residuos”, expresó.La semana pasada se rompió una compactadora por culpa de una caja de cambio que estaba dentro del contenedor y que al comprimir se terminó rompiendo la máquina.