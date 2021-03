El mayor movimiento en la terminal de ómnibus se espera para el jueves y viernes

Ante los días no laborables para algunos sectores por la Semana Santa, quienes tienen la oportunidad aprovechan para realizar un viaje, ya sea para descansar o visitar a familiares que viven en otras localidades.Desde la terminal de ómnibus de la capital entrerriana, Darío Acuña, encargado de la boletería de la empresa San José, indicó aque han tenido mucha demanda al interior de Entre Ríos y Córdoba.“El jueves y viernes vamos a tener un mayor efluente de gente, hemos trabajado el interior de Entre Ríos y colocamos adicionales en los servicios que van por la ruta 18, hasta Chajarí, lo que es Colón, Gualeguaychú y también Nogoyá y Villaguay”, explicó.Y dio cuenta que la adquisición de los boletos, “ya no es como antes que la gente compraba los pasajes con 15 días de antelación, las ventas se dan más sobre la fecha” de viaje.En relación a destinos fuera de la provincia, Acuña mencionó que el más elegido es “Córdoba, que es un destino cercano y rápido. Se van el jueves y vuelven el domingo”.Por otra parte, el encargado de la boletería manifestó que tuvieron muchas consultas respecto a posibles restricciones que se puedan tomar a nivel nacional ante el incremento de casos de coronavirus. “Esta incertidumbre, hace dudar a la gente y muchos directamente no compran pasajes”, puntualizó.Finalmente, y consultado sobre cómo la recuperación de la actividad, Acuña indicó que el balance es positivo, aunque “seguimos trabajando a un 40 por ciento de la capacidad que hace dos años atrás, cuesta mucho todo, y esperamos que de a poco se vaya encaminando”.