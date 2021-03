La situación edilicia de la escuela Sarmiento “es muy compleja”

A casi un mes de haber iniciado el ciclo lectivo 2021, que combina la presencialidad en el aula y las tareas en casa, algunas escuelas de la ciudad de Paraná siguen con problemas edilicios.En declaraciones a, Mirta Campoamor, vicedirectora de la escuela secundaria Nº 48 “Domingo Sarmiento”, explicó que “la situación es muy compleja. Hemos podido trabajar con el esfuerzo del personal docente, de maestranza y de conducción, aún tenemos situaciones que no hemos podido solucionar porque dependen de cuestiones que el Estado tiene que solucionar”.En tal sentido, dio cuenta que las paredes y baños “están en la misma condición que desde hace unos años. Tenemos funcionando el 30 por ciento de los sanitarios, hoy están cerrados porque se llueven, no tienen inodoros. Están deteriorados desde hace mucho tiempo. Hemos solicitado y enviado notas junto con el Instituto de Educación Física que funciona por la noche, pero el reclamo duerme el sueño de los justos porque no hemos tenido ninguna respuesta”.Sobre cómo se lleva adelante este año, explicó que “los alumnos fueron divididos en burbujas, pero como las aulas son pequeñas y escasas, tenemos que utilizar otros espacios, como el laboratorio para un aula. Hay situaciones que día a día tenemos que ir solucionando con el esfuerzo de toda la comunidad”. Además destacó que hay muchos padres que ayudan, con el aporte de la cuota de la cooperadora y donando elementos de limpieza.