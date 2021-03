En el Día de la Mujer, la historia de María, la “primer gomera de Paraná”

En el Día Internacional de la Mujer,destaca la historia de María Premaries, quien afirma con orgullo que es “la primer gomera de Paraná”.Quien haya pasado por la zona de Blas Parera y Zuviría, tiene que haber visto o visitado la gomería “La Milagrosa”, que la tiene como encargada junto a Carlos, su marido y gracias a quien se inició en oficio.“Hace 45 años que soy gomera; soy la primera de Paraná. Comencé viendo a mi esposo, primero echando aire y después me largué a ayudarlo a trabajar y así seguí”, indicó para agregar que este tipo de trabajo “te tiene que gustar, porque es sucio, pesado”.Respecto a cómo fue mechando el trabajo en la gomería y su rol de madre, explicó que “crie a mis cinco hijos en la gomería y todo el mundo sabe cómo trabajo y cómo hice mi vida”. Hasta una semana antes de tener a su cuarta hija, “estuve cambiando la goma de un camión y con la última dejé de hacer la goma de un auto para ir a tener familia”, cuenta entre risas.“La gente se admira y no lo pueden creer, porque viste que ahora hay que cuidarse y no hacer fuerza, ni siquiera levantar un balde, pero no es así”, acotó.Consultada sobre cómo es el trabajo junto a su marido en la gomería, contó que “nos miramos y ya sabemos lo que tenemos que hacer”.Asimismo, indicó que el hecho de estar a cargo del lugar, genera confianza en los clientes, y más que nada en las mujeres. “Como no está lleno de hombres, vienen tranquilos, que los vamos a atender bien porque tenemos un buen servicio”.Emocionado hasta las lágrimas, Carlos afirma que María, “es una representante para toda mujer que quiere tener una familia como la nuestra”.