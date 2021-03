El 30% del estudiantado de una escuela no pudo cumplir con las clases virtuales. Así lo confirmaron adesde la secundaria Nº 36 “Capitán General Justo José de Urquiza” (ex Comercio Nº1) de Paraná.“Se plantea la situación y se decide qué es lo mejor para los chicos, sí la promoción acompañada o el reingreso al curso que hicieron el año pasado”, explicó la rectora Magalí Revilla, al remarcar que “la decisión es de los estudiantes y sus papás”.“Es importante el regreso al aula por el contacto con los chicos, porque ha sido un año muy difícil y hay muchos estudiantes que no tuvieron acceso a poder proseguir sus estudios”, destacó la directiva.En ese sentido, comentó que hasta este martes reciben trabajos pendientes del ciclo lectivo 2020. “Hay chicos que están entregando sus trabajos en la escuela, porque no pudieron conectarse el año pasado”, indicó al respecto.“El acatamiento ha sido total, como lo ha sido en todos estos días de paro”, comunicó Revilla en relación a la medida de fuerza impulsada por Agmer.Punto aparte, mencionó que la dirección de la institución educativa se encuentra reorganizando el comienzo del regreso a clases. “El 1º año iniciará este martes de 8.30 a 11hs el turno de la mañana, y por la tarde, de 14.30 a 17hs. El 2º año comienza el miércoles en los mismos horarios; mientras que el lunes 15 lo hará 3º año en los mismos horarios y aún resta definir el inicio de 5º y 6º año”, detalló.La matrícula escolar está compuesta por 800 alumnos. Fueron divididos en burbujas y las clases serán alternadas entre la virtualidad y la presencialidad.Las aulas fueron organizadas para hasta 15 estudiantes, y los espacios debieron ser señalizados para cumplir los protocolos; cada chico en su banco con sus útiles.Los ingresos y egresos, al igual que los recreos, serán en horarios diferenciados.