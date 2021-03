Transportistas escolares afirman que la demanda “se ha reducido”

Con el inicio del ciclo lectivo 2021, hay expectativas en los transportistas escolares que el año pasado se vieron seriamente afectados por la suspensión de la presencialidad en las escuelas.En declaraciones a, Silvina Salas de la Asociación de Transportistas Escolares de Paraná, indicó que la demanda ha mermado y tuvieron que aumentar las tarifas para poder cubrir los costos fijos que “son elevados”.“Todavía no hemos empezado a funcionar, pero ya tenemos todo preparado, los vehículos equipados con la divisoria y los carteles” que indican las medidas que deben adoptar los niños al subir a las unidades. “En la Asociación hemos comprado las pistolas para la temperatura para mayor seguridad y cada chico tiene que estar sentado siempre en el mismo asiento”.Respecto a la capacidad, mencionó que el protocolo presentado ante las autoridades de la comuna, se establece que puede ir chico por asiento.Consultada sobre la demanda, Salas dijo “se ha reducido” y señaló que muchos padres “estaban esperando que las escuelas den los horarios y las burbujas. Nosotros damos toda la confianza de nuestro trabajo, pero todavía no hay el gran flujo de demanda que hay todos los años. Actualmente la demanda es del 50, 60 por ciento”.En este marco, la referente del sector expresó que “nos planteamos el tema de los costos, el gasoil aumenta todos los meses y nos encontramos con todos los gastos que son elevados, por eso recargamos la tarifa un 35 por ciento respecto del año anterior, para más o menos ver como resulta, pero tenemos menos chicos para llevar y los costos fijos son elevados. Estamos peleando con esa ecuación”.“Aunque el año 2020 fue muy duro, y no hemos tenido ningún tipo de ayuda en concreto, los transportistas escolares estamos de pie, poniendo nuestra mejor voluntad para que todo siga marchando y siendo el apoyo de todos los padres”, dijo finalmente Salas.