Covid19 y regreso a las aulas: “Deben respetar protocolos para evitar más casos”

Un grupo de científicos entrerrianos estudió y proyectó cómo se desarrollaría el virus en la capital provincial cuando los alumnos regresen a las aulas. El trabajo se basó en diferentes escenarios y brindó resultados específicos que toman como parámetro la ocupación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI).“Desde el modelo de Covid-19 de la Universidad de Entre Ríos, simulamos como impactaría el inicio de clases presenciales en la curva de casos en Paraná. Según lo que analizamos, no habría mucho impacto siempre que se use el barbijo, se respete el distanciamiento y se ventile el aula”, expresó aCarlos Marcelo Paiz, Bioingeniero, profesor de la facultad de ingeniera de la UNER.“Tenemos algunas variables que hemos ido ensayando. Por un lado, está la eficiencia del uso del tapaboca, mientras mejor se use, menos probabilidades de contagio hay. Por otro lado, está la ventilación del aula, mientras más aire circule, menos chance de propagación del virus existe”, dijo.Y agregó que “nosotros estudiamos cinco escenarios diferentes. Uno de ellos, es el que plantea el Consejo General de Educación donde los chicos asisten una vez por semana a clases. También, representamos la situación si los alumnos asistirían todos los días a las escuelas”.Carlos Pais, mencionó que siguiendo el protocolo del CGE y respetando las medidas de higiene “no habría diferencia en los casos con respecto a las clases virtuales”.Una variable que no pudieron analizar como impactarían en los casos de coronavirus y el inicio de clases presenciales, fue el uso del transporte público. “Fue muy difícil representar porque Paraná tiene una situación particular con los colectivos, es difícil fijar frecuencias y cantidad de pasajero. Es una variable que impacta, pero no pudimos tener precisiones”.El especialista, señaló que “si aumentamos la cantidad de gente adentro del aula no impactaría tanto, como si el mal uso del abijo y la poca ventilación en los espacios cerrados”.

Covid-19 y el regreso a las aulas: Posibles escenarios by ELONCE Paraná on Scribd